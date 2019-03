Operațiunea de salvare a fost una extrem de complicată din cauza vântului puternic. Cinci elicoptere au evacuat în cursul nopții de sâmbătă și duminică dimineță aproape 500 de oameni, alți 900 inclusiv membri ai echipajului ajungând în portul norvegian Molde pe nava tractată.

În urma incidentului, 20 de persoane au fost rănite. Unele dintre ele se află internate într-un centru medical din Norvegia, în timp unele au fost deja externate.

Battery dying and people sleeping everywhere. Probably my last tweet of the night. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/ouzegYmHOD

— Alexus Sheppard ?️‍? (@alexus309) 24 martie 2019