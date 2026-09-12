Un nou incendiu la un depozit EMCO de armament din regiunea Gabrovo (centrul Bulgariei) a declanșat o serie de explozii și a stârnit temeri privind posibile acte de sabotaj, în Bulgaria. Incidentul, care a avut loc vineri seară, în jurul orei 23.00, a dus la activarea sistemului de urgență BG-ALERT și la izolarea zonei.

Primele reacții de după explozie

Incendiul a izbucnit într-unul dintre cele 11 depozite ale complexului de producție și depozitare de muniție, extinzându-se rapid la alte două clădiri.

În interior se aflau muniții și praf de pușcă, ceea ce a dus la mai multe explozii succesive. Din fericire, în momentul izbucnirii incendiului, nu erau muncitori în unitate, doar doi agenți de securitate fiind prezenți. Ambii au reușit să se evacueze în siguranță, fără a se înregistra victime.

Guvernatorul regiunii Gabrovo, Kristina Sidorova, a declarat că incendiul a fost ținut sub control în perimetrul complexului de depozitare, dar a recunoscut că flăcările s-au extins de la un depozit la altul.

„În acest moment, incendiul este izolat în complexul de depozite al uzinei. Se deplasează de la un depozit la altul și se extinde între ele”, a spus Sidorova, citată de Novinite. Ultima explozie a fost raportată înainte de miezul nopții.

Alertă națională și investigații minuțioase

Poliția a securizat perimetrul pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate, iar echipele de la Direcția Regională pentru Siguranță la Incendii și Protecție Civilă monitorizează situația.

Locuitorii din satele învecinate Gorni Vărbișta au fost avertizați prin sistemul BG-ALERT, deși autoritățile au confirmat că nu există un pericol imediat pentru populația locală.

Ministrul de interne, Ivan Demerdjiev, și secretarul-șef al Ministerului de Interne, Lyubomir Nikolov, urmează să viziteze locul incidentului sâmbătă dimineața pentru a coordona răspunsul de urgență și a oferi detalii despre situație într-o conferință de presă.

Investigațiile oficiale vor începe imediat ce zona va fi sigură pentru accesul anchetatorilor. Până în prezent, nu au fost identificate cauzele incendiului: fie un accident, o problemă tehnică, fie o posibilă acțiune deliberată.

A doua explozie în doar o lună

Acesta este al doilea incident major care afectează facilitățile EMCO în decurs de puțin peste o lună, după incendiul urmat de explozii la un alt depozit din apropierea satului Belița, în 10 august 2026.

În urma acelui incident, zona a fost declarată periculoasă, iar armata a intervenit pentru curățarea resturilor, inclusiv 60 de proiectile neexplodate și două tone de fragmente metalice. Procuratura Districtuală Gabrovo a deschis o anchetă preliminară, luând în considerare o serie de ipoteze, inclusiv un posibil act intenționat de incendiere.

Repetatele incidente la facilitățile EMCO au atras atenția autorităților și au ridicat suspiciuni privind acte de sabotaj. Ivaylo Mircev, copreședinte al partidului „Da, Bulgaria”, a cerut convocarea Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională, sugerând o posibilă legătură cu operațiunile de sabotaj rusești raportate și în alte părți din Europa. „Câteva zile, am avertizat în Parlament că ceea ce face Rusia la Leipzig se întâmplă și în Bulgaria”, a spus Mircev.

Prea multe incidente inexplicabile

Incendiile și exploziile din Gorni Vărbișta și Belița sunt cele mai recente dintr-un șir lung de incidente care au afectat industria de apărare a Bulgariei în ultimele decenii.

Printre cele mai notabile se numără explozia din 2011 de la un depozit EMCO din Lovni Dol, otrăvirea lui Emil Gebrev, a fiului său și a unui director al companiei în 2015, precum și exploziile din 2022 și 2023 de la facilitățile EMCO din Karnobat.

Procuratura bulgară a investigat și alte incidente similare, cum ar fi exploziile de la facilitățile VMZ-Sopot din Iganovo, din 2015, și incendiul de la Arsenal în 2020. În 2024, șase cetățeni ruși au fost acuzați de terorism în legătură cu patru dintre aceste explozii, însă până acum nu s-a ajuns la o condamnare definitivă.

Potrivit Novinite, aceste incidente au alimentat o teorie a procuraturii conform căreia ar exista acțiuni coordonate ale unor cetățeni ruși, posibil sub îndrumarea serviciilor de informații militare ruse. Totuși, cazul rămâne controversat, iar probele care să stabilească fără echivoc vinovații sunt încă insuficiente.