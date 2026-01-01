Scăderea dramatică a exporturilor de gaze ale Gazprom

Conform datelor furnizate de Reuters, volumul gazelor exportate prin conductele rusești către Europa, incluzând „TurkStream”, a scăzut dramatic. În 1973, Europa primea 6,8 miliarde mc de gaze din Siberia. Exporturile au crescut ulterior, atingând un maxim istoric în 2018-2019, cu 170-180 miliarde mc. Totuși, în ultimii ani, acestea au scăzut de zece ori, marcând o criză fără precedent pentru Gazprom, citează Onet.pl.

Gazul rusesc „botezat” turcesc, continuă să curgă spre Europa: inclusiv în Ucraina, România și Moldova Foto: Profimedia

Piața chineză devine principala destinație pentru gazele și petrolul Moscovei

În ciuda scăderii dramatice a exporturilor în Europa, China a devenit cel mai mare cumpărător de gaze rusești. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice al Rusiei, Beijing achiziționează resursa cu o reducere semnificativă, plătind doar 248 de dolari pentru 1.000 mc, comparativ cu 401 dolari pe alte piețe.

În 2025, China a importat 38,8 miliarde mc prin conducta „Forța Siberiei”. Cu toate acestea, negocierile pentru creșterea volumului exporturilor către China cu 50 de miliarde mc anual sunt în impas, din cauza unei dispute privind prețul. „Putin și Xi Jinping încă nu pot ajunge la un acord asupra prețului gazului”, arată datele Reuters.

China ajută Rusia să ocolească sancțiunile cu o „flotă din umbră” pentru gaz. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Mai mult, Rusia și China au pus pe picioare, discret, o rețea maritimă care permite exportul de gaz natural lichefiat rusesc, în ciuda sancțiunilor impuse de Statele Unite și aliații lor după invazia Ucrainei.

O investigație Bloomberg arată cum nave vechi, companii-fantomă, echipaje recrutate în grabă și manevre riscante pe mare mențin pe linia de plutire comerțul energetic dintre Moscova și Beijing. Pentru Kremlin, este o sursă vitală de bani. Pentru China, o ocazie de a cumpăra energie ieftină, într-un moment în care Rusia are puține alternative.

A new ship, presumably a container ship from China, has appeared in the Yalta Bay



The dry cargo ship is awaiting permission to enter the Sevastopol port, which the Ukrainian authorities closed to international transport in 2014.



Russia is exporting stolen Ukrainian grain… pic.twitter.com/Jeo87xPemD — Beefeater (@Beefeater_Fella) December 8, 2025

Europa renunță la gazul rusesc

Între timp, Uniunea Europeană a făcut pași importanți pentru a reduce dependența de gazul rusesc. La începutul lunii decembrie 2025, Consiliul European și Parlamentul European au ajuns la un acord informal privind eliminarea treptată a importurilor de gaze din Rusia.

Interdicția totală asupra gazului natural lichefiat (GNL) va intra în vigoare la sfârșitul anului 2026, iar pentru gazul transportat prin conducte, interdicția va fi aplicată din toamna anului 2027.

„Este o mare victorie pentru noi și pentru întreaga Europă. Trebuie să punem capăt dependenței UE de gazul rusesc, iar interzicerea permanentă a acestuia este un pas important înainte”, a declarat Lars Aagaard, ministrul danez pentru energie și climă.

Ianuarie 2020, Istanbul. Vladimir Putin (stânga) și Recep Tayyip Erdogan, la inaugurarea gazoductului TurkStream Foto: Profimedia

Eșecul hubului de gaze din Turcia, menit să păcălească sancțiunile

Un alt eșec major pentru Gazprom a fost încercarea de a crea un hub de gaze în Turcia, proiect care a fost în cele din urmă abandonat. Deși Turcia este al doilea cel mai mare client al Gazprom după China, aceasta a refuzat să semneze contracte pe termen lung. Contractele existente, care acoperă livrarea a 22 de miliarde mc anual, au fost prelungite doar pentru un an.

Eforturile Kremlinului de a găsi noi piețe de desfacere pentru gazele sale nu au dat rezultatele dorite

Gazprom, deși deține cele mai mari rezerve de gaze din lume, se află într-o situație dificilă. „Teoretic, ar putea exporta 500 de miliarde mc de gaze anual”, declară Viaceslav Kulagin de la Institutul de Cercetări Energetice din cadrul Academiei Ruse de Științe.

Totuși, eforturile Kremlinului de a găsi noi piețe de desfacere au avut rezultate modeste până acum. În 2025, exporturile totale ale Gazprom s-au ridicat la 78 de miliarde mc, doar cu 3 miliarde mai puțin decât în 2024, un an deja dificil pentru companie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE