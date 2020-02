De Daniel Ionașcu,

Ordonanța fusese adoptată de către Guvernul Orban înainte ca acesta să fie demis prin moțiune de cenzură, dar a fost publicată joi seara, potrivit G4Media.

Aceasta prevede că Guvernul poate aproba rezilierea unui acord petrolier din motive de securitate națională.

Reamintim, Exxon vrea să plece de mai mult timp din România, după ce PSD a adoptat legea offshore și a impus un preț fix al gazelor de producție internă prin Ordonanța 114. Aceasta din urmă a fost reparată de curând de către Guvernul Orban, dar Exxon negociază în continuare plecarea.

Exxon deține 50% din perimetrul Neptun Deep, în care a fost descoperit în anul 2012 un zăcământ estimat la 42-84 de miliarde de metri cubi de gaze. Restul acțiunilor este deținut de către Petrom, însă OMV a anunțat că are nevoie de modificarea legii offshore pentru a decide asupra exploatării sale.

Grupul rus Lukoil este interesat de preluarea acțiunilor Exxon, însă oficialii români sunt îngrijorați din cauza apropierii acestuia de către Kremlin. Lukoil cooperează cu Gazprom în Rusia.

În România, Lukoil deține a treia rețea de benzinării ca întindere, după cele Petrom și Rompetrol, plus rafinăria Petrotel de lângă Ploiești.

De asemenea, compania poloneză de stat PGNiG este interesată, ca și producătorul român de stat Romgaz, care ar dori o cotă minoritară de acțiuni.