O familie din Marea Britanie a crezut timp de săptămâni că fiul lor este în viață, după un accident mortal în Rotherham, South Yorkshire, din decembrie 2025. O confuzie a spitalului la identificare a dus la această tragedie, relatează Metro.

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O familie din Marea Britanie a trăit o dramă cumplită după ce și-a pierdut fiul în urma unui accident rutier, însă și mai șocantă a fost descoperirea ulterioară că tânărul era mort de săptămâni întregi, iar ei credeau că se află în viață.

Confuzia a apărut din cauza unei erori de identificare. Joshua Johnson, 18 ani, și Summer Louise Scott, de 17 ani, și-au pierdut viața într-un accident rutier tragic produs pe 13 decembrie 2025, în apropiere de Rotherham, South Yorkshire.

Mașina în care se aflau, un Toyota Corolla, a ieșit de pe drum și s-a izbit de un copac, răsturnându-se pe o distanță de aproximativ 50 de metri. Un al treilea adolescent, Trevor Wynn, tot de 17 ani, a fost grav rănit și a fost ținut în comă indusă timp de trei săptămâni, până când s-a trezit pe 4 ianuarie 2026.

Din cauza erorii de identificare, familia lui Joshua a stat lângă patul lui Trevor, crezând că acesta este fiul lor, în timp ce familia lui Trevor era convinsă că băiatul lor nu mai trăiește.

„Această informație a fost un șoc imens și nu o pot înțelege”, a declarat Lee Johnson, tatăl lui Joshua, în cadrul unei anchete desfășurate la Doncaster Coroner’s Court.

A fost ca și cum am fi trăit două decese în familie.

Confuzia a pornit de la obiectele personale găsite la locul accidentului. Printre acestea se numărau o husă de telefon care conținea permisul de conducere al lui Joshua și un alt telefon cu informații medicale și un card bancar pe numele lui Trevor Wynn.

Însă, niciunul dintre aceste obiecte nu se afla efectiv asupra victimelor, a explicat coronerul Nicola Mundy.

Un polițist a folosit aceste indicii pentru a contacta mama lui Trevor, care a prezentat un card de identitate al fiului ei, împreună cu o descriere a conformației fizice și a încălțămintei acestuia.

Mai târziu, alt ofițer a comparat fotografia de pe permisul de conducere al lui Joshua cu imaginea pacientului sedat, confirmând în mod greșit că acesta era Joshua.

Identitatea reală a lui Joshua a fost stabilită abia prin intermediul unor dosare dentare.

Ancheta în cazul accidentului a dezvăluit că Summer, care avea doar un permis provizoriu și nu trecuse examenul auto, se afla la volanul mașinii.

Un dispozitiv de urmărire instalat pe unul dintre telefoanele victimelor a arătat că mașina circula cu o viteză de 153 km/h pe o distanță de peste 800 de metri înainte de impact, încetinind doar la 138 km/h înainte de curbă. Experții au stabilit că viteza sigură pentru acea curbă ar fi fost de 110 km/h.

Un videoclip de pe Snapchat, filmat de o altă mașină care circula în spatele lor, a fost analizat pentru a verifica dacă a avut loc o cursă ilegală.

Concluzia a fost că mașinile nu erau implicate într-o competiție, iar viteza excesivă a fost alegerea lui Summer. Coronerul a stabilit că Summer a murit în urma coliziunii, în timp ce moartea lui Joshua a fost catalogată drept omucidere.