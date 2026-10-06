Statele Unite finanțează cu 130 de milioane de dolari o nouă linie electrică de înaltă tensiune între România și Republica Moldova. „Trump Liberty Line”, proiectul Strășeni-Gutinaș, va avea aproximativ 190 de kilometri, dintre care circa 70 km pe teritoriul Republicii Moldova și restul în România. Grupul de lucru care pregătește investiția a fost lansat recent, anunță Ambasada SUA la Chișinău.

„Trump Liberty Line” va avea aproximativ 190 de kilometri

Ministerul Energiei, operatorul Moldelectrica, compania americană Black & Veatch și Ambasada SUA la Chișinău au lansat grupul de lucru pentru proiectul Strășeni-Gutinaș. Linia „Trump Liberty Line”, proiect care până acum a apărut sub denumirea de „Liberty Line”, va avea o tensiune de 400 kV și o lungime totală estimată la aproximativ 190 de kilometri.

Aproximativ 70 de kilometri vor traversa teritoriul Republicii Moldova, ceea ce înseamnă că restul traseului, circa 120 de kilometri, va continua pe teritoriul României până la Gutinaș.

SUA finanțează proiectul cu 130 de milioane de dolari

Guvernul Statelor Unite a alocat 130 de milioane de dolari pentru realizarea proiectului, iar Guvernul Republicii Moldova precizează că finanțarea este oferită integral sub formă de grant și este destinată construirii noii interconexiuni. Proiectul este conceput pentru a mări capacitatea de transport al energiei electrice între Republica Moldova și sistemul european prin România.

„Acest proiect va consolida securitatea și independența energetică a Republicii Moldova”, a transmis Ambasada SUA la Chișinău.

Investiția ar urma să ofere Republicii Moldova acces mai mare la energia disponibilă pe piețele europene și să reducă dependența de un număr limitat de rute de alimentare.

Va fi a treia conexiune electrică de înaltă tensiune dintre Moldova și România

Strășeni-Gutinaș va fi cea de-a treia interconexiune de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și România. Proiectul se adaugă liniei Vulcănești-Chișinău și interconexiunii Bălți-Suceava. Prin aceste investiții, Republica Moldova urmărește să-și mărească accesul la rețeaua europeană de electricitate ENTSO-E și să poată importa sau exporta mai multă energie prin România.

Republica Moldova și Ucraina și-au sincronizat sistemele electrice cu rețeaua europeană ENTSO-E în martie 2022, iar noile linii sunt construite pentru a crește capacitatea fizică de transport al energiei.

Pe teritoriul Republicii Moldova, traseul va trece prin 25 de localități

Porțiunea moldovenească a liniei Strășeni-Gutinaș va avea aproximativ 70 de kilometri. Potrivit Ministerului Energiei de la Chișinău, traseul va traversa 25 de localități din raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Hîncești. Proiectul include și lucrări la infrastructura electrică existentă.

130 de milioane pentru Trump Liberty Line

În zona Strășeni este analizată realizarea unei noi stații de 400 kV lângă actuala stație de 330/110 kV, iar proiectul vizează și modernizarea stației Gutinaș din România. Deși proiectul a primit finanțarea americană și grupul de lucru a fost lansat, construcția efectivă nu a început încă. Potrivit informațiilor actualizate publicate de Moldelectrica, studiul de fezabilitate și prima etapă a evaluării impactului asupra mediului și social au fost aprobate.

În prezent se desfășoară etapa finală a evaluării de mediu și, după obținerea autorizațiilor, proiectul va putea trece la implementare, care include proiectarea tehnică, autorizațiile de construire, procedurile de achiziție și de teren, lucrările propriu-zise, instalarea echipamentelor și punerea în funcțiune.

Construcția propriu-zisă este estimată la aproximativ 20-21 de luni

Moldelectrica estimează că întreaga etapă de implementare poate dura între trei și patru ani. Din această perioadă, aproximativ 18 luni sunt prevăzute pentru achiziții, proiectare, obținerea avizelor și acordurilor și rezolvarea situației terenurilor. Construcția propriu-zisă, inclusiv organizarea șantierului, testarea și punerea în funcțiune, este estimată la aproximativ 20-21 de luni.