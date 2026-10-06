Prețurile carburanților au fost actualizate marți, 6 octombrie 2026. În București, față de luni, benzina s-a scumpit cu 6 bani la Petrom, în timp ce celelalte mari rețele au păstrat aceleași tarife. Motorina are aceleași prețuri ca în ziua precedentă, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, marți, 6 octombrie 2026

Benzina standard se vinde marți, 6 octombrie, în București, cu prețuri cuprinse între 10,05 și 10,11 lei pe litru. La MOL, litrul de benzină costă 10,11 lei, același preț ca luni. Și la Rompetrol, benzina este 10,11 lei/l, fără modificare față de ziua precedentă.

Stațiile OMV afișează, la rândul lor, un preț de 10,11 lei/l, neschimbat față de luni. La Socar, benzina costă 10,05 lei/l, același tarif ca în ziua precedentă.

Lukoil vinde benzina cu 10,08 lei/l, preț care a rămas neschimbat.

Singura modificare apare la Petrom. Litrul de benzină costă marți 10,11 lei, față de 10,05 lei luni, ceea ce înseamnă o scumpire de 6 bani pe litru.

Prețuri carburanți 6 octombrie 2026

Cât costă motorina în București, marți, 6 octombrie 2026

În cazul motorinei, prețurile din București au rămas neschimbate față de luni. La MOL, Rompetrol și OMV, motorina costă 10,97 de lei/l. La Lukoil, litrul de motorină este 10,95 de lei.

Cele mai mici prețuri dintre rețelele monitorizate sunt la Socar și Petrom, unde motorina costă 10,91 de lei/l. Astfel, față de luni, 5 octombrie 2026, niciuna dintre cele șase rețele monitorizate nu a modificat prețul motorinei.

Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 6 octombrie 2026

Potrivit datelor centralizate de Peco Online, cel mai mic preț pentru benzina standard din România este, marți, 9,87 de lei/l. Prețul este afișat la Dacma, în Lungulețu, județul Dâmbovița, pe strada Principală (DN7), nr. 172.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,75 de lei/l, la aceeași stație Dacma din Lungulețu.

În marile orașe, cele mai mici prețuri sunt de 10,05 lei/l pentru benzină și 10,91 de lei/l pentru motorină în București, 9,93 de lei/l și 10,89 de lei/l în Cluj-Napoca, 10,03 lei/l și 10,88 de lei/l în Timișoara, 10,05 lei/l și 10,91 de lei/l în Iași, respectiv 10,05 lei/l și 10,91 de lei/l în Constanța.