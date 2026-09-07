„Nu ne întoarcem”, a declarat Alen pentru publicația sârbească Blic, parte a trustului Ringier.

O schimbare pentru copiii familiei

După 24 de ani petrecuți în SUA, unde Alen a lucrat în diverse domenii, și-a deschis propria afacere și a construit o viață stabilă împreună cu familia sa, motivele principale pentru această mutare au fost legate de dorința de a le oferi copiilor lor un alt mediu în care să crească.

„Suntem recunoscători Americii pentru tot binele pe care ni l-a oferit, dar aici este mai liniște. Acesta este mediul în care vrem să ne creștem copiii, așa cum și părinții noștri ne-au crescut pe noi. Vrem ca și ei să iubească acest loc, așa cum îl iubim noi”, a declarat familia pentru Tomislavcity.

Alen consideră că o copilărie petrecută în locurile natale este esențială pentru formarea unei identități puternice.

„Dacă aș putea să le dau un sfat celor care intenționează să plece, le-aș spune doar să își crească mai întâi copiii aici. Iar mai târziu, când vor fi mari, să îi lase să plece în lume”, a adăugat el.

Revenirea, un vis planificat din timp

Decizia de a reveni acasă nu a fost una spontană. În cei 24 de ani petrecuți în străinătate, Alen a economisit bani cu gândul că într-o zi se va întoarce.

Acum, acest plan a devenit realitate, iar cei trei copii ai familiei urmează să înceapă școala în Tomislavgrad, adaptându-se la un sistem educațional și un stil de viață complet noi. În casă, conversațiile se desfășoară atât în engleză, cât și în limba maternă, pentru a-i ajuta pe cei mici să se integreze mai ușor.

Povestea americană a familiei Dervić

Aventura familiei în SUA a început în martie 2001, când s-au mutat în Pittsburgh, Pennsylvania, la inițiativa tatălui lui Alen, Derviš. În timp ce mulți din regiunea lor alegeau Norvegia, el a optat pentru America, unde a lucrat în industria ospitalității.

Alen, care atunci era licean, a început să lucreze rapid în diverse posturi, de la grădinărit și spălat vase până la prepararea pizzei. În timp, s-a specializat în gastronomie și, ulterior, a deschis o firmă de taxiuri.

În 2014, familia s-a mutat în New Orleans, Louisiana. Deși au petrecut mulți ani în SUA, Alen recunoaște că anumite aspecte ale vieții acolo nu i-au fost niciodată pe plac, inclusiv clima.

„Din mai până în septembrie este foarte cald, cu o umiditate care te sufocă. Asta nu mi-a plăcut deloc”, a spus el pentru Blic.

Familia a trecut și prin momente dificile, cum au fost uraganele care i-au forțat să-și părăsească temporar casa pentru a se refugia în Florida. Când s-au întors, au găsit acoperișul distrus, stâlpi de electricitate doborâți și locuința fără curent.

O viață mai simplă, dar împlinită

În pofida dificultăților, familia Dervić vorbește cu recunoștință despre oportunitățile pe care le-au avut în SUA. Dženita a lucrat în hoteluri, restaurante și grădinițe, iar copiii lor s-au remarcat drept elevi excelenți, primind recunoaștere pentru performanțele lor academice și fiind invitați să participe la competiții de limba engleză.

Întorși în Tomislavgrad, Dervići apreciază simplitatea vieții de aici. Alen remarcă faptul că acum își pot rezolva treburile zilnice fără să fie nevoiți să parcurgă distanțe mari cu mașina. «Aici totul este aproape. În Statele Unite, nu poți să faci nimic fără mașină», a explicat el.

În timp ce familia se adaptează la noua viață, Alen și Dženita au un singur scop: ca cei trei copii să crească într-un mediu sănătos, aproape de familie și de cultura de origine.

„Sperăm să ne fie bine în Tomislavgrad”, au spus ei.

Pe de altă parte, fratele mai mare al lui Alen și soția acestuia, Amber, au decis să rămână în SUA, cel puțin pentru moment, separându-și astfel drumurile.

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