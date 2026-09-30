Libby Rome, 52 de ani, locuiește pe nava de croazieră Sky Princess de 3 ani. Cu statutul său „Elite”, ea beneficiază de servicii exclusive precum spălătorie gratuită și minibar personalizat, relatează Unilad.

Libby Rome își petrece viața la bordul navei Sky Princess fiind printre cei mai loiali pasageri ai acestui vas. Ea a explicat ce presupune să atingi statutul „Elite”, nivelul maxim de fidelitate oferit de Princess Cruises, care se obține după 15 croaziere sau 150 de zile petrecute pe mare.

Facilitatea preferată: spălarea gratuită a hainelor

„Primești servicii gratuite de spălătorie, iar mie îmi place foarte mult asta”, a spus Libby, care își documentează călătoriile pe Instagram.

Mulți mă întreabă cum îmi spăl hainele, iar eu le răspund: «Nu o fac eu. Le pun într-o pungă, cineva le ia și mi le aduce curate a doua zi.

Minibar personalizat la fiecare croazieră

Un alt avantaj al statutului „Elite” este minibarul gratuit, reîmprospătat la începutul fiecărei croaziere.

„Poți suna și comanda exact ce vrei”, a explicat Libby. „De exemplu, în loc de două beri și două tequila, le poți cere să-l umple doar cu coniac sau apă minerală”, spune turista de lux.

Acces exclusiv la evenimente și spații private

Pe lângă facilități precum cocktailuri gratuite și gustări la petrecerile „Captain’s Circle Party”, cei cu statut „Elite” au acces la un lounge dedicat.

„Seara, lounge-ul este locul ideal pentru a mă întâlni cu alți călători frecvenți”, a spus Libby.

„De obicei, este un pianist sau un cântăreț, iar atmosfera este foarte plăcută”, a completat ea.

Cine gourmet cu ofițerii navei

Datorită faptului că este considerată printre cei mai fideli pasageri ai navei Sky Princess, Libby participă la un eveniment exclusiv pentru primii 20 de călători cu cele mai multe zile de croazieră.

„Este o cină gourmet de lux, cu vin sau orice altceva vrei. Stai la masă cu ofițerii navei, iar conversațiile sunt fascinante. Recent, am stat lângă doctorul navei și am avut ocazia să-i pun întrebări”, a afirmat Libby.

Alte beneficii „Elite”

Conform site-ului oficial Sky Princess, membrii „Elite” beneficiază și de acces prioritar la itinerarii noi, reduceri suplimentare pentru excursii la țărm și cumpărături la bord.

De asemenea, aceștia primesc gratuit servicii de lustruire a pantofilor și canapele deluxe în serile formale.

Libby, care își păstrează toate bunurile într-un singur rucsac, se bucură din plin de acest stil de viață. Pentru ea, croazierele nu sunt doar o vacanță, ci un mod de viață.

Locuiesc pe vase de croazieră full-time. Mi-am conceput o viață care oferă libertate, timp și experiențe maxime.

70 de croaziere și 900 de nopți

„Soțul meu și cu mine am făcut peste 70 de croaziere și 900 de nopți, dintre care aproape 600 pe Princess Cruise Line. Tot anul 2026 este deja plin de croaziere la rând!”, a scris Libby, pe Instagram.