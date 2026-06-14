Femeia înșelată de persoane care s-au dat drept angajați ai unei bănci s-a prezentat la Poliția din orașul polonez Siedlce. Totul a început pe un portal online, unde victima publicase un anunț pentru închirierea unui apartament.

Cum a căzut femeia în capcana așa-zisului angajat de la bancă

Un presupus chiriaș a contactat-o printr-o aplicație de mesagerie. După ce au convenit asupra valorii garanției, femeia a primit un e-mail cu un link suspect, care ar fi trebuit să servească la „încasarea plății”.

După ce a accesat linkul primit, s-a deschis un formular care îi solicita date personale, inclusiv numărul PESEL (codul numeric personal din Polonia). Deși acest lucru i-a trezit imediat suspiciuni și a încetat să mai completeze formularul, escrocii au continuat să insiste.

La doar câteva momente după aceea, femeia a primit un apel telefonic de la un bărbat care s-a prezentat drept funcționar bancar și care susținea că în contul ei au fost observate tranzacții neautorizate.

Întrucât femeia contactase într-adevăr banca mai devreme în aceeași zi, a presupus că apelul face parte din rezolvarea acelei probleme și nu a bănuit nicio clipă că este vorba despre o înșelătorie.

Falsul consultant a convins-o apoi să instaleze o aplicație de acces la distanță pe dispozitivul său, susținând că aceasta este singura măsură urgentă prin care își poate proteja banii.

Femeia din Polonia a pierdut o avere în doar câteva minute

Escrocul a rămas în permanență la telefon cu victima, informând-o în mod fals despre presupuse tranzacții suspecte care ar fi fost blocate.

Pe telefonul femeii soseau continuu mesaje SMS care păreau să confirme măsurile de securitate ale băncii, inducându-i un fals sentiment de siguranță.

În același timp, infractorii au întrebat-o și despre conturile pe care le avea la alte instituții financiare, promițând că vor aplica „măsuri de protecție” și acolo.

În realitate, infractorii cibernetici au obținut acces deplin la banii femeii. Nu doar că i-au retras toate economiile, ci au contractat rapid și două credite pe numele ei, în valoare de aproape 28.000 de euro.

Prejudiciul total provocat de această escrocherie a ajuns la impresionanta sumă de aproximativ 45.000 de euro.

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