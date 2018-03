O fetiță de aproape şase ani, din judeţul Galaţi, a ajuns la spital în comă alcoolică, după ce ar fi băut în mod accidental vin dintr-o sticlă crezând că este suc. Fata a fost internată, iar starea ei de sănătate este bună în momentul de faţă. Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului a declanşat o anchetă în acest caz.

Fata, care provine dintr-o familie numeroasă, având încă şase fraţi, a rămas nesupravegheată, iar la un moment dat a început să bea vin dintr-o sticlă în care ar fi crezut că este suc. Mama fetei spune că atunci când a ajuns acasă a observat că fata nu îşi putea ţine echilibrul.

“Eu eram plecată la magazin, iar soţul tăia lemne aproape la un vecin. Când am ajuns acasă am găsit-o pe fată lângă masă; era în patru labe, nu știam ce are, dar apoi am văzut că lipsește vin din sticlă și ne-am dat seama ce s-a întâmplat. Mergea împletnicită … da. Aşa a fost ceasul … în loc de suc a fost vin”, a povestit mama fetei, Ileana Andone, de 35 de ani.