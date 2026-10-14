Figuri misterioase și o presupusă luptă pe cerul Nürnbergului. Relatarea umitoare din 1561, explicată de specialiști

În dimineața zilei de 14 aprilie 1561, cerul deasupra orașului Nürnberg a fost martorul unui spectacol neobișnuit și tulburător. Potrivit unei gravuri realizate de Hans Glaser, primele raze ale soarelui au dezvăluit o serie de sfere roșiatice și întunecate, cruci și forme alungite care păreau să se miște într-un fel de luptă. Fenomenul a durat mai bine de o oră, iar în cele din urmă, formele misterioase au coborât spre pământ în flăcări și au dispărut în fum. O siluetă neagră, asemănătoare unei lănci lungi îndreptate spre vest, a marcat sfârșitul spectacolului, potrivit relatării lui Glaser.

Gravura istorică a lui Hans Glaser și modul în care locuitorii din secolul al XVI-lea au interpretat semnele divine de pe cer

Relatarea acestui eveniment istoric este păstrată la Biblioteca Centrală din Zürich, în colecția Wickiana, un ansamblu de știri și mărturii extraordinare adunate de clericul elvețian Johann Jakob Wick. Gravura lui Glaser, cu dimensiunile de 26 pe 38 de centimetri, combină o ilustrație colorată cu un text tipărit. În partea de sus a foii volante, formele misterioase plutesc în jurul unui soare cu chip uman, în timp ce textul de dedesubt oferă o interpretare religioasă, avertizând asupra unui presupus semn ceresc menit să îndemne comunitatea la pocăință.

Conform National Geographic, asemenea evenimente erau adesea explicate în termeni teologici în secolul al XVI-lea. Reforma protestantă și conflictele religioase dintre catolici și protestanți au creat un climat de teamă și incertitudine, în care fenomenele astronomice sau meteorologice erau percepute frecvent drept avertismente divine.

De altfel, nu doar Nürnbergul a consemnat astfel de apariții. În 1566, o altă gravură realizată de tipograful Samuel Apiarius descrie fenomene similare deasupra orașului Basel, unde mai multe sfere întunecate păreau să se confrunte direct între ele.

Ipotezele oamenilor de știință despre iluziile optice atmosferice și limitele explicațiilor meteorologice

Astăzi, cercetătorii încearcă să găsească explicații științifice plauzibile pentru ceea ce ar fi putut observa locuitorii din Nürnberg în acea dimineață. Potrivit unor teorii moderne, fenomenul ar putea fi atribuit unor iluzii optice naturale cauzate de cristalele de gheață din suspensia atmosferică. Acestea, când refractă lumina soarelui, pot crea efecte spectaculoase precum halouri, stâlpi de lumină sau parhelii - cunoscute popular drept „sori falși”. Publicația The Public Domain Review menționează că aceste fenomene atmosferice reprezintă o explicație realistă pentru o parte dintre formele descrise de Glaser.

Cu toate acestea, explicațiile moderne nu pot lămuri pe deplin toate detaliile din relatarea tipărită. Mișcarea alertă a formelor, descrierea lor drept un „combat aerian” sau prăbușirea lor în flăcări rămân elemente greu de asociat cu fenomenele optice cunoscute. Mai mult, Glaser a împletit observațiile vizuale cu interpretarea religioasă specifică epocii, ceea ce îngreunează eforturile de a separa faptele obiective de simbolismul atașat evenimentului.

Reinterpretarea modernă a fenomenului din Nürnberg prin prisma teoriilor despre OZN-uri și a psihologiei colective

În secolele care au urmat, gravura lui Glaser a fost reinterpretată dintr-o multitudine de perspective. În 1958, renumitul psihiatru Carl Gustav Jung a făcut referire la acest eveniment în lucrarea sa „Un mit modern”, analizând legătura dintre relatările despre obiecte zburătoare neidentificate și angoasele colective ale societății contemporane. În cultura populară, sferele și cilindrii descriși de Glaser au ajuns să fie priviți adesea ca posibile nave extraterestre angajate într-o bătălie cosmică deasupra așezării germane.

„Recunoașterea unei nave spațiale în aceste forme înseamnă să proiectăm în secolul al XVI-lea imagini și concepte care au apărut mult mai târziu”, explică National Geographic. Deși ipoteza extraterestră continuă să incite curiozitatea publicului, ea nu aduce argumente documentare suplimentare pentru a elucida realitatea factuală a dimineții respective.

Enigma nerezolvată și fascinația care traversează secolele

Deși au trecut mai bine de patru secole de la evenimentele din 1561, apariția de la Nürnberg rămâne învăluită în mister. Fenomenele meteorologice rare, precum parheliile complexe (n.r. fenomen optic care constă în apariția unor pete luminoase rotunde, adesea colorate, în jurul Soarelui.), oferă o bază științifică solidă, dar nu epuizează toate amănuntele dramatice din mărturia lui Glaser.