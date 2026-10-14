Operațiunea „Vivaldi”: Armata ucraineană a eliberat 16 localități în regiunea Donețk

Ucraina a eliberat de sub ocupația rusă încă 16 sate din regiunea Donețk, a afirmat miercuri generalul Andrii Bilețki, referindu-se la cele mai recente operațiuni de contraofensivă ale armatei ucrainene, relatează Reuters.

Corpul 3 Armată al Ucrainei a efectuat o operațiune anunțată încă de luna trecută pentru dislocarea trupelor ruse de la nord de orașul strategic Sloviansk, unul din cele două bastioane principale ale centurii de fortărețe pe care se bazează apărarea ucraineană.

Generalul Andrii Bilețki a declarat că ultimele atacuri întreprinse de ucraineni au dus la eliberarea a încă trei sate în zona contraofensivei, la circa 30 de kilometri nord de Sloviansk. Numărul de localități de unde au fost respinși rușii a ajuns astfel la 16, pe un teritoriu de 277 de kilometri pătrați.

Vladimir Putin insistă ca Ucraina să cedeze restul de 20% din regiunea Donețk care nu a fost ocupat de armata rusă în schimbul unui presupus armistițiu în vederea negocierii păcii. În realitate, liderul autocrat rus vrea ca Ucraina să cedeze practic centura sa de fortărețe și ca trupele ruse să avanseze pe aceste poziții pe care nu le poate cuceri de mai bine de 12 ani.

Odată ce ar avansa, Putin ar inventa pretexte pentru a nu negocia, iar armata sa ar ataca mai departe de pe poziții mai solide, în timp ce armata ucraineană ar fi mai expusă. În timp ce negociatorii lui Trump și Trump însuși par să dea curs acestei cereri a lui Putin, armata ucraineană depune eforturi pentru a inversa situația în Donețk, lansând acum o lună operațiunea „Vivaldi”.

Operațiunea „Vivaldi”, mediatizată insistent, are loc în contextul încercărilor Ucrainei de a prelua inițiativa pe teren cu tehnologii și tactici noi.

Într-un mesaj video, generalul Bilețki a dat asigurări că „planurile Kremlinului de a cuceri regiunile Donețk și Lugansk nu vor fi implementate în viitorul previzibil”.