Susține Susține

Finanțare semnată pentru primii 19 km din Drumul Expres din Gorj: „Proiectul a fost deblocat în 3 luni”

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
Comentează
Nod Rutier Târgu Jiu
Nod Rutier Târgu Jiu. Sursa foto: CNAIR/Facebook
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Proiectul Drumului Expres din Gorj face un pas decisiv după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a semnat finanțarea la nivel de minister pentru primul lot, Târgu Jiu - Târgu Cărbunești.

Cuprins:

Vești bune pentru drumul expres dintre Târgu Jiu și Târgu Cărbunești

A fost semnată, la nivelul Ministerului Transporturilor, finanțarea pentru segmentul de 19,25 kilometri de drum expres din județul Gorj, între Târgu Jiu și Târgu Cărbunești, dar și suma echivalentă pentru exproprierea întregului drum de la Târgu Jiu la Craiova.

Lotul 6 Târgu Cărbunești - Târgu Jiu este un segment al drumului de mare viteză Craiova - Târgu Jiu.

Lotul 6 Târgu Cărbunești - Târgu Jiu. Sursa foto: CNAIR
Lotul 6 Târgu Cărbunești - Târgu Jiu. Sursa foto: CNAIR

„Ca gorjean, a fost o onoare pentru mine să îmi pun semnătura pe deblocare și finanțarea începutului acestui drum pe care l-am găsit blocat în sertarele ministerului. Am ajuns la minister pe 27 aprilie 2026 și pe 27 iulie, licitația blocată a fost deblocată și finalizată pentru primul lot al acestui drum, segmentul dintre Târgu Jiu și Târgu Cărbunești. În aceste zile, am semnat finanțarea la nivelul Ministerului Transporturilor pentru primul lot, capătul dinspre Târgu Jiu - proiectare și execuție și exproprierea pentru toate loturile”, a precizat Radu Miruță.

Tronsonul dintre Târgu Jiu și Târgu Cărbunești, de 19,25 km, va costa 2 miliarde de lei, potrivit ministrului interimar. Încă 1,1 miliarde de lei au fost alocate pentru întreg tronsonul drumului expres de la Târgu Jiu la Craiova.

„E doar o chestiune de decizie a noului ministru când va vrea sa semneze contractul după clarificările CNSC”, a mai adăugat ministrul, care a precizat că proiectarea drumului dintre Târgu Jiu și Târgu Cărbunești va dura 10 luni, iar execuția 24 de luni.

„S-a deblocat și finanțat în doar 3 luni”, a mai adăugat Radu Miruță.

Cine va realiza lucrările

Contractul pentru proiectarea și execuția lotului Târgu Jiu - Târgu Cărbunești a fost atribuit asocierii Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Lider) – SC MIS GRUP SRL, cu suma de 1,99 miliarde lei, fără TVA.

Pe traseu vor fi construite 25 de structuri, printre care un viaduct de o complexitate tehnică ridicată (viaductul de la km 96+359, în lungime de 644 m), două parcări de scurtă durată (fiecare dotată cu 6 stații de încărcare pentru autoturismele electrice), Nodul Rutier Târgu Jiu (km 110+100), care va asigura conexiunea cu Varianta Ocolitoare a Municipiului Târgu Jiu și o descărcare provizorie (km 90+850), care include un drum de legătură în lungime de 1 km și o intersecție giratorie prin care se realizează conexiunea la DJ661.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: drum expres Ministerul Transporturilor CNAIR Stiri Targu Jiu Stiri Gorj Stiri Craiova Radu Miruță
Parteneri
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Viva.ro
Au apărut imaginile! Cum arăta Brigitte Macron când era tânără și l-a cucerit iremediabil pe fostul ei elev, președintele Franței. Macron s-a îndrăgostit nebunește, la prima vedere, de profesoara lui și a trecut peste toate criticile și piedicile în numele iubirii
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Unica.ro
Atac prin învăluire la adresa lui Nicușor Dan. AUR a depus un proiect de lege care o vizează pe Mirabela Grădinaru. Ce vrea George Simion să îi interzică partenerei Președintelui României
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
Gsp.ro
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
Gabriela Ruse, detalii inedite din relația cu celebrul tenismen: „Îi place în România. Ceva interesant. Diferit!”
Gsp.ro
Gabriela Ruse, detalii inedite din relația cu celebrul tenismen: „Îi place în România. Ceva interesant. Diferit!”
Parteneri
Cine este Mihaela Bănicioiu, soția lui Nicolae Bănicioiu, femeia care i-a dăruit patru băieți fostului ministru al Sănătății? Câți ani are? Cine e tatăl ei, persoană importantă...
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Mihaela Bănicioiu, soția lui Nicolae Bănicioiu, femeia care i-a dăruit patru băieți fostului ministru al Sănătății? Câți ani are? Cine e tatăl ei, persoană importantă...
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
Tvmania.libertatea.ro
REVINE unul dintre cele mai iubite show-uri TV?! Un indiciu neașteptat a reaprins speranțele fanilor! Ce emisiune ar putea apărea din nou pe micul ecran? Află detaliile!
ALTE ȘTIRI
Interiorul cockpitului unui avion F-16 în timpul unui zbor, surprinzând momentul exact al lansării unei rachete
Știri România
19:40
Trei premiere absolute pentru Armata Română în cazul dronelor rusești doborâte de avioane F-16 în doar 4 minute deasupra Mării Negre. Radu Miruță: „O dovadă a muncii foarte atente”
Uzina Dacia de la Mioveni. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Știri România
18:00
Cum mai poate fi industria auto din Europa, inclusiv din România, competitivă în fața Chinei. Adrian Sandu, expert: „E nevoie de stabilitate și de politici economice coerente, direcționate spre atragerea investițiilor”
Parteneri
Casa construită de o femeie din răzbunare, după divorț: are doar 1,4 m lățime și valorează 745.000 de dolari
Adevarul.ro
Casa construită de o femeie din răzbunare, după divorț: are doar 1,4 m lățime și valorează 745.000 de dolari
Florinel Coman la FCSB? Care e situația la zi, dezvăluită de un antrenor care l-a analizat „pe viu” în Qatar
Fanatik.ro
Florinel Coman la FCSB? Care e situația la zi, dezvăluită de un antrenor care l-a analizat „pe viu” în Qatar
Micșorarea stomacului pornește de la 3.200 EUR. Ce cheltuieli intră în comparația cu injecțiile Wegovy
Financiarul.ro
Micșorarea stomacului pornește de la 3.200 EUR. Ce cheltuieli intră în comparația cu injecțiile Wegovy
Parteneri
Superliga.ro
UTA-CFR 1-0. Momentul lui Omar
Superliga.ro
Rapid - Corvinul 2-0. Dubla lui Dobre a rezolvat meciul după pauză
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Ecaterina Ladin
Stiri Mondene
17:35
Ecaterina Ladin, mărturisiri despre rolul Dalida din „Las Fierbinți”. Cum au ajutat-o kilogramele în plus să ajungă în celebrul serial
Cheloo
Stiri Mondene
17:00
Ce făcea Cheloo după plecarea echipei de filmare de la „Asia Express”. Dezvăluirile reporterului care l-a însoțit
Parteneri
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Tvmania.libertatea.ro
O concurentă adorată de fanii Asia Express se întoarce pe Drumul Mătăsii! Anunțul ei i-a luat pe toți prin surprindere: „Mor de fericire!”. Cine revine în show și alături de cine? Află aici!
Zodia care începe ziua de luni cu lacrimi pe obraz. O veste venită de dimineață îi răscolește sufletul
Redactia.ro
Zodia care începe ziua de luni cu lacrimi pe obraz. O veste venită de dimineață îi răscolește sufletul
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
Gsp.ro
Iubita noului jucător din Premier League a eclipsat prezentarea oficială, iar acum este prezentă la fiecare meci
Parteneri
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Mediafax.ro
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Wowbiz.ro
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Reacția unui spectator la concertul unic din Peștera Românești: &quot;Este impresionant, o plăcere să-i aud&quot;
Observatornews.ro
Reacția unui spectator la concertul unic din Peștera Românești: &quot;Este impresionant, o plăcere să-i aud&quot;
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
Kanald.ro
Polițistul Sabin Dudău a fost găsit fără suflare la doar 26 de ani. Mesajul sfâșietor transmis de colegii săi
POLITIC
Radu Miruță a preluat funcția de ministru USR al Apărării în noiembrie 2025, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Foto: Profimedia
Politică
19:34
Radu Miruţă s-a enervat pe Executivul majoritar PSD: „Un guvern al ruşinii. Unii au probleme majore de legalitate şi moralitate”. Nici PNL nu a scăpat de critici
Premierul desemnat Luca Niculescu are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. Termenul expiră pe 15 octombrie. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
17:43
Mesajul lui Luca Niculescu după ce s-a văzut cu miniștrii propuși pentru noul Guvern, cu două zile înaintea votului din Parlament
Parteneri
Nemulțumirile ieșenilor față de întârzierile CTP au ajuns pe TikTok. Un cont anonim ironizează transportul public. Compania vorbește despre posibile plângeri penale
Ziaruldeiasi.ro
Nemulțumirile ieșenilor față de întârzierile CTP au ajuns pe TikTok. Un cont anonim ironizează transportul public. Compania vorbește despre posibile plângeri penale
A venit din Franța special pentru Simon Elisor și a rămas impresionat: „Craiova nu este cu nimic mai prejos decât Marseille!“
Fanatik.ro
A venit din Franța special pentru Simon Elisor și a rămas impresionat: „Craiova nu este cu nimic mai prejos decât Marseille!“
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Spotmedia.ro
Regiunea din România care a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru 2027
Ultimele știri
Infrastructura
21:28
Finanțare semnată pentru primii 19 km din Drumul Expres din Gorj: „Proiectul a fost deblocat în 3 luni”
Politică
21:04
Ilie Bolojan a semnat un acord cu Luca Niculescu „pentru următoarele 2-3 luni, până la adoptarea bugetului”. Cu o zi în urmă a vorbit de o moțiune de cenzură
Știri România
20:19
Avertizare de călătorie emisă de MAE pentru românii care călătoresc în Spania zilele acestea
Lifestyle
20:00
Ana Bodea, despre anii de balet la Moscova: „A fost aproape de tortură”. Cum a ajuns la 28 kg din cauza anorexiei
Citește mai multe
TRENDING
Bani și Afaceri
16:05
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027. Cum se calculează indexarea, câți bani pot primi pensionarii și ce prevede legea
Știri Externe
19:57
Iranul dă un ultimatum SUA și cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce condiție blochează acordul
Lifestyle
21:50
Horoscop 19 octombrie 2026. Fecioarele au parte de conflicte la serviciu din cauză că ele își doresc mai multă libertate de acțiune
Știri România
07:00
Rezultatele Loto 6/49 din 18 octombrie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
elev foloseste compasul
Lifestyle
14:35
Povestea compasului folosit de generații de elevi. Cum a scris istorie un gigant industrial elvețian și ce s-a ales de brandul Kern
ordyceps sălbatic uscat pe fundal galben
Lifestyle
13:17
Ce este „Viagra din Himalaya”, ciuperca ce crește din capul unei omizi și costă până la 100.000 de dolari kilogramul
Coș cu gogonele mixte multicolore
Lifestyle
11:00
Cum poți mânca gogonelele chiar dacă nu sunt murate
Un vânător de comori amator, „copleșit” după ce a descoperit o comoară uriașă de aur dintr-o naufragie din secolul al XVI-lea
Lifestyle
09:14
În 1996 a început să caute comori pe o plajă. În 21 de ani a strâns 870 de monede de aur și argint și un lacăt al cărui cod nu a fost descifrat niciodată: „Strălucea ca soarele în mâna mea”
horoscopul zilei de astăzi 18 octombrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
17 oct.
Horoscop 18 octombrie 2026. Săgetătorii pot primi o veste importantă de la un prieten sau de la un protector de-al lor
În cât timp se încălzește caloriferul - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
16 oct.
Cât durează până se încălzește un calorifer după pornirea căldurii
Cum verifici ferestrele dacă pierd căldură
Lifestyle
12 oct.
Cum verifici dacă ferestrele și ușile pierd căldură
Când se pune varza la murat
Lifestyle
6 oct.
Când se pune varza la murat? Perioada potrivită și semnele că este gata
O mulțime de oameni afară, în aer liber. Un fundal cu persoane de nerecunoscut.
Știri România
17:32
„Sfârșitul lumii” din 13 noiembrie 2026: de ce nu mai trebuie să ne temem de predicția cercetătorilor din 1960
Numărul victimelor traficului de persoane a crescut. Fotografie cu caracter ilustrativ: Profimedia
Știri România
16:45
Numărul victimelor traficului de persoane a crescut la 430 în primele șase luni din 2026, cu 32% mai multe față de anul trecut
O bucată din meteoritul de la Gresia Teleorman agerpres 10904535
Exclusiv
Știri România
13:12
Povestea meteoritului căzut la Gresia, Teleorman, în urmă cu peste 200 de ani, vândut, pe bucăți, pe internet: Muzeul de Istorie Naturală din Viena deține mai multe fragmente
Imagini din avionul F-16 care a doborât drone rusești Geran deasupra Mării Negre Intervenția piloților români
Știri România
11:04
Momentul în care piloții români de F-16 doboară cele două drone rusești Geran deasupra Mării Negre
Nicușor Dan la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est
Opinii
13:36
De ce președintele Nicușor Dan nu reformează SIE, o instituție cu rol vital în timpul războiului Rusiei asupra Europei
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Ilustrație stradă Sursa foto-Dumitru Angelescu
Opinii
16 oct.
Cartea, ziua de pensie și inteligența artificială
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu