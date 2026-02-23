Analize de risc

„Selecția contribuabililor a fost realizată în baza unor analize complexe de risc, care au evidențiat practici sistematice de diminuare a bazei impozabile, externalizarea artificială a obligațiilor fiscale și neconcordanțe între volumul activității desfășurate și obligațiile declarate”, se arată în comunicat.

Verificările se desfășoară în 300 de locații, care cuprind atât sediile, cât și obiectivele de pază ale societăților.

Combaterea muncii nedeclarate

Analizele de risc ANAF au evidențiat suspiciuni privind:

utilizarea muncii nedeclarate sau subdeclarate;

încadrarea formală a angajaților cu salarii la nivel minim, concomitent cu acordarea de sume suplimentare neimpozitate;

utilizarea unor forme artificiale de colaborare (contracte de prestări servicii, subcontractare în lanț) pentru disimularea unor raporturi de muncă și mutarea sarcinii fiscale asupra unor entități interpuse;

evidențierea incompletă a veniturilor și a cheltuielilor în contabilitate.

Controalele Direcției Antifraudă se desfășoară împreuncă cu Inspecția Muncii, în vederea identificării și sancționării muncii nedeclarate.

Circuitul banilor în natură

Verificările vin după ce Libertatea a scris despre primăriile care plătesc sume imense pentru servicii de pază, unele chiar peste cât plătește Primăria Capitalei.

Acestea sunt deținute de patroni cu conexiuni politice sau chiar condamnați.

Fiscul nu dă niciodată numele ilegaliștilor

ANAF menționează că va continua monitorizarea sectoarelor economice cu risc fiscal ridicat și va acționa ferm ori de câte ori sunt identificate riscuri privind sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.

Niciun nume nu este dat însă.

Fiscul se prevalează de faptul că o prevedere a Codului de Procedură Fiscală include la categoria secret de serviciu datele de identificare ale firmelor.

Astfel, Fiscul protejează indirect companiile și afaceriștii care fac evaziune, de la multinaționale la maneliști, de la firme de ride sharing, dezvoltatori imobiliari pe persoană fizică la retaileri care nu respectă legea privind plafonarea prețurilor.

Guvernul a anunțat recent modificarea legii astfel încât să poată fi publicate din nou listele cu datornici la stat.

Modificare nu acoperă însă transmiterea numelor firmelor ori a persoanelor amendate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE