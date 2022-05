„Până la urmă, cred nu depinde de mine. Nu trebuie să explic eu, trebuie să explice colegii care au luat decizia, eu mi-am dat demisia când am văzut că s-a creat un anumit val, deşi s-au folosit în partid şi informaţii false, atunci când s-a încercat să se strângă nişte semnături. Dar peste asta trecem”, a spus Florin Cîțu, potrivit news.ro.

Cu referire la motivul pentru care nu mai este preşedintele PNL, Florin Cîţu a spus că „e prea devreme să vorbim exact, chiar foarte sincer”.

Întrebat care este relaţia sa acum cu preşedintele Klaus Iohannis, Cîţu a răspuns că este una foarte bună. „Întotdeauna a fost o relaţie foarte bună, ştiţi foarte bine că există un parteneriat între PNL şi preşedintele Klaus Iohannis, şi acela nu este pe persoană fizică ci al PNL”, a precizat el.

Președintele Senatului a subliniat că el în continuare nu consideră că alianța PNL-PSD este una firească.

Eu am încercat să fac cu USR-ul, să refac totul cu USR-ul şi chiar eu am fost cel care s-a dus şi şi-a pus cenuşă în cap şi i-am avut la discuţii, am ieşit optimist după primele discuţii cu ei. Pentru mine, cu PSD-ul am spus că a fost un compromis, nu a fost ceva care e natural.

Florin Cîțu, fost președinte PNL: