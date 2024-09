Brian Chesky, directorul executiv al Airbnb, a aranjat întâlnirea dintre Altman și Ive anul trecut.

Vestea colaborării a fost apărut prima oară în The Information în septembrie 2023. Ive a confirmat-o într-un articol publicat sâmbătă de The New York Times.

Șeful Airbnb le-a făcut lipeala

Potrivit NY Times, directorul general al Airbnb, Brian Chesky, a aranjat ca Altman și Ive să se întâlnească anul trecut. Airbnb angajase anterior firma de design a lui Ive, LoveFrom, pentru a lucra la mai multe proiecte.

Ive a înființat LoveFrom în 2019, după aproape 30 de ani la Apple, unde a condus eforturile de design pentru iMac, iPhone, iPad și Apple Watch.

Ive și Altman s-au întâlnit de mai multe ori la cină, unde au discutat despre potențialul de a lansa un nou dispozitiv de calcul centrat pe inteligența artificială, potrivit NY Times. În cele din urmă, au fost de acord să îl construiască împreună.

Noua afacere a lui Altman a strâns bani în mod privat și a primit fonduri atât de la Ive, cât și de la Emerson Collective – o organizație centrată pe filantropie fondată de Powell Jobs.

Strânge un miliard de dolari

Start-up-ul este pe cale să strângă un miliard de dolari în fonduri de pornire până la sfârșitul anului 2024, conform sursei citate.

Marc Newson, care a cofondat LoveFrom împreună cu Ive, a declarat pentru NY Times că încă se gândeau la produs și la data lansării acestuia.

În octombrie 2023, Altman și-a exprimat interesul pentru dispozitivele cu inteligență artificială în timp ce vorbea la evenimentul Tech Live al The Wall Street Journal.

„Sunt interesat de acest subiect, cred că este posibil”, i-a spus Altman editorialistei de tehnologie a The Journal, Joanna Stern.

„Cred că fiecare tehnologie nouă, suficient de mare, permite o nouă platformă de calcul. Dar există o mulțime de idei, dar toate se află într-un stadiu foarte incipient”, a completat el.

Nu va concura cu smartphone-ul

În schimb, Altman i-a spus lui Stern în octombrie 2023 că nu crede că dispozitivele cu inteligență artificială vor eclipsa smartphone-urile.

„Smartphone-urile sunt grozave. Nu am niciun interes să încerc să concurez cu un smartphone. Este un lucru fenomenal la ceea ce face”, a spus Altman.

„Dar cred că merită efortul de a vorbi sau de a ne gândi la ceea ce putem face acum și care, înainte de a avea computere care pot gândi sau computere care pot înțelege, cum vreți să le numiți, nu era posibil. Iar dacă răspunsul este nimic, ar fi un pic dezamăgitor”, a susținut el.

Ca în Star Trek

Cu siguranță, Altman și Ive nu sunt singurii care văd potențialul unui dispozitiv axat pe inteligența artificială.

Imran Chaudhri și Bethany Bongiorno, foști angajați Apple, și-au fondat propriul start-up axat pe inteligență artificială numit Humane în 2019. Firma a lansat primul lor produs, Ai Pin în noiembrie. Cu toate acestea, dispozitivul a primit recenzii proaste cu privire la capacitatea sa la lansare.

În luna mai, Bloomberg a raportat că Humane caută un cumpărător la un preț între 750 de milioane și un miliard de dolari. Compania a fost evaluată la 850 de milioane de dolari anul trecut, conform The Information.

Reprezentanții lui Altman de la OpenAI și cei ai lui Laurene Powell Jobs de la Emerson Collective nu au răspuns solicitărilor de comentarii din partea Business Insider.

