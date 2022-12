Petre Lăzăroiu reacționează la dezvăluirile făcute de Daniel Morar, fostul său coleg de la Curtea Constituțională, potrivit cărora în 2016 a renunțat să candideze la șefia CCR în urma unui telefon primit din partea șefilor SRI.

Afirmațiile lui Morar prezentate luni de Libertatea apar în cartea „Putea să fie altcumva”, apărută zilele trecute la Editura Humanitas.

Morar povestește că în 2019, Lăzăroiu i-a povestit lui și Monei Pivniceru motivul pentru care nu candidase în urmă cu trei ani, când a preferat să o susțină pe Livia Stanciu. Stanciu avea să piardă alegerile în fața lui Valer Dorneanu.

„Mă aflam împreună cu el în biroul Monei Pivniceru, după o altă reprezentație acuzatoare a Liviei Stanciu, din plenul Curții, iar colegul meu (n.r. – judecătorul Petre Lăzăroiu), obosit și iritat, ne-a spus că îi pare rău că a votat-o atunci, a făcut-o pentru că fusese sunat expres de conducerea SRI, care i-a cerut să o sprijine pentru președinția Curții”, scrie Morar.

Lăzăroiu: „Am fost sunat de oameni care îți vor binele”

Contactat de Libertatea, Petre Lăzăroiu confirmă existența telefonului invocat de Daniel Morar, dar nu spune cine l-a sunat. Nu confirmă și nu infirmă că au fost șefii SRI.

Recomandări Șeful Senatului de la Universitatea de Medicină a luat 4 la concurs, dar se autopropune șef de secție la Spitalul Județean din Timișoara. Rafila a schimbat legea ca să se poată

„Le-am spus că am fost sunat. Nu pot să vă spun cine m-a sunat, nu am spus-o nici atunci. Nu le-am spus că m-au sunat de la SRI. Am fost sunat de prieteni. Oameni care îți vor binele. Jocurile erau făcute, știam bine că eu nu eram în niciun caz susținut de SRI”, a declarat Petre Lăzăroiu.

Totuși, un dialog cu cei de la SRI a existat, a recunoscut ulterior, în timpul conversației cu Libertatea, fostul judecător CCR: „Eu le-am spus de atunci șefilor SRI că-și vor lua o plasă teribilă cu candidatura Liviei Stanciu”. Lăzăroiu spune însă că nu regretă votul dat în favoarea acesteia.

Doamna Stanciu a fost mereu de partea „oficială”

În cartea apărută în aceste zile, Daniel Morar o descrie pe Livia Stanciu, fosta șefă a Înaltei Curți și ulterior desemnată de Klaus Iohannis judecător CCR, ca fiind o persoană care „s-a conturat pe de-a întregul” drept „un apărător” al intereselor instituțiilor de forță.

O descriere confirmată și de Lăzăroiu. „Doamna Stanciu a fost întotdeauna de partea «oficială». E suficient să vă uitați la toate voturile de 8-1, 7-2 de la CCR, când doamna Stanciu se situa de partea lor”, adaugă Lăzăroiu.

Lăzăroiu: «Sunt sigur că telefonul meu e interceptat. Așa pățesc toți judecătorii CCR»

Recomandări EXCLUSIV. Viena îl contrazice pe Bode: „În ultimele săptămâni, ministrul Karner i-a explicat că Austria nu poate vota aderarea României la Schengen”

Întrebat dacă a simțit de-a lungul timpului presiuni din partea SRI, Lăzăroiu nu a oferit un răspuns direct. A amintit de o emisiune la Antena 3, când a declarat că crede că telefonul său este interceptat. „Stați liniștit că telefonul meu e supravegheat și acum. Toți judecătorii CCR (… pățesc asta). Dar eu nu am nimic de ascuns”.

Trucul folosit de Daniel Morar ca să afle că telefonul său este ascultat de SRI

Despre telefoane ale judecătorilor CCR interceptate de către SRI vorbește și Daniel Morar în carte. Acesta povestește trucul pe care l-a folosit pentru a-și da seama că telefonul său este ascultat de servicii.

„Eu eram aproape sigur că telefonul meu îmi fusese deja pus sub ascultare în baza unui mandat de siguranță națională. Lucrasem cu ei, îi cunoșteam bine, erau previzibili și acționau rudimentar. Am făcut un test simplu pentru a verifica. I-am spus soției mele, acasă la Cluj, că după ce mă întorc la București o să-i spun ceva prin telefon, iar această conversație trebuie să rămână între noi. Povestea spusă soției la telefon nu era reală, dar ei au căzut în cursă și, în perioada următoare, am aflat de la unul dintre jurnaliștii din anturajul SRI această poveste. Aveam feedbackul și confirmarea că îmi ascultau telefonul. Le-am trimis celor doi directori un mesaj, pe telefonul mobil al lui Coldea, în care le-am scris că sunt jalnici dacă atâta au înțeles ei în cei 25 de ani democrație, să urmărească un judecător pentru că nu le convin deciziile luate de el. Le-am mai scris că aștept ca la finalul interceptărilor să mă înștiințeze despre faptul că luaseră această măsură”, scrie Morar.

Ce bănuiește Morar că a făcut SRI ca să-i poată asculta telefonul

Fostul judecător CCR precizează că nu a primit răspuns de la SRI. Dar pentru că era familiar cu practicile SRI, acesta dezvăluie și trucul pe care Serviciul l-ar fi folosit probabil pentru a obține mandat judecătoresc pentru a-i asculta telefonul: le-ar fi spus judecătorilor că numărul de telefon e al altei persoane sau că persoana care îl are nu a fost identificată.

„Serviciul nu mi-a comunicat niciodată că aș fi fost supravegheat. Presupun că nu au avut curajul să ceară judecătorilor ÎCCJ mandat pe numele meu pentru că nu puteau prezenta vreun motiv, așa că, cel mai probabil, numărul meu de telefon fusese «atribuit» unei alte persoane sau prezentat ca neidentificat, spre a fi supus interceptării”.

Libertatea a solicitat reacții și din partea Laurei Codruța Kovesi, la EPPO, precum și din partea SRI și SPP, în urma mai multor episoade povestite de Daniel Morar în cartea sa. Până la închiderea ediției, aceste reacții nu au venit, le vom publica în momentul în care le vom avea.

Citește alte dezvăluiri prezentate de Libertatea din cartea lui Daniel Morar:

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Playtech.ro BOMBĂ! De ce nu a intrat România în Schengen, de fapt. Consul onorific al României Austria rupe tăcerea

Viva.ro Cutremurător cum a murit o mare artistă a României, la 60 de ani. A fost una dintre cele mai frumoase cântărețe, dar a ajuns săracă și măcinată de boală

Observatornews.ro O mare companie de stat și-a mutat banii de la BCR, după votul privind Schengen. Rula 12 miliarde de lei anual

Știrileprotv.ro VIDEO VIRAL. Concert fără spectatori la Târgul de Crăciun din Calafat. Artista de pe scenă: „Toate mâinile sus. Foarte bine”

FANATIK.RO Cele 5 zodii care își pot îndeplini o mare dorință până la Crăciun. Astrele le vor ajuta

Orangesport.ro Medicii, în alertă! Fanii Cupei Mondiale din Qatar aduc în ţară o boală cu o rată de mortalitate mai mare decât Covid-19. O treime dintre infectaţi au decedat în ultimii ani

HOROSCOP Horoscop 13 decembrie 2022. Vărsătorii au acumulat destule griji legate de starea lor de sănătate, în special cele asociate cu munca