Fostul preşedinte kosovar Hashim Thaçi a fost condamnat la închisoare pentru crime de război

Fostul preşedinte al Republicii Kosovo, Hashim Thaçi, a fost condamnat miercuri la 25 de ani de închisoare pentru crime de război comise de gherila kosovară în anii '90 împotriva forţelor sârbe, relatează AFP.

Tribunalul special pentru Kosovo, cu sediul la Haga, l-a găsit vinovat pe Thaçi de „arestare ilegală, tortură, crimă şi aplicarea unor tratamente crude”.

„Camera vă condamnă la o pedeapsă unică de 25 de ani de închisoare, cu deducerea perioadei de detenţie deja efectuate”, a declarat judecătorul Charles Smith la lectura verdictului.

Hashim Thaçi (58 de ani), care purta un costum închis la culoare, cămaşă albă şi cravată, a ascultat impasibil verdictul.

Asasinate, tortură, persecuții și detenții ilegale

La peste trei ani de la începutul acestui proces în prima instanţă, Camerele Specializate în Kosovo l-au declarat pe Thaçi, un fost şef politic al Armatei de Eliberare a Kosovo (UCK), vinovat de crime comise de către această gherilă atât în timpul războiului din Kosovo (28 februarie 1998 - 11 iunie 1999), cât şi imediat după conflict, 1999.

Thaçi era preşedinte al Republicii Kosovo în momentul inculpării sale, în noiembrie 2020. El a demisionat atunci şi s-a dus la Haga, unde a fost plasat în detenţie.

În timpul procesului, acuzarea a evocat asasinate, tortură, persecuţii şi detenţii ilegale de persoane în tabere atât din Kosovo, cât şi din nordul Albaniei.

Potrivit actului inculpării, aceste crime au fost comise de către membri UCK împotriva a sute de civili: sârbi, romi şi albanezi din Kosovo consideraţi opozanţi politici.

Circa 13.000 de oameni au fost uciși în războiul din Kosovo

Aproximativ 13.000 de persoane au fost ucise în războiul din Kosovo, inclusiv 11.000 de albanezi kosovari, majoritatea civili.

Acest război s-a încheiat cu o campanie de bombardamente a NATO, care a obligat forţele sârbe să se retragă din Kosovo și să renunțe la mascrarea populației.

Hashim Thaçi şi UCK sunt, pentru majoritatea locuitorilor de origine albaneză ai Kosovo, simboluri ale luptei de independenţă împotriva Serbiei.