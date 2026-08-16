Arheologii căutau o mănăstire medievală și au găsit un altar roman

Nivelul Dunării a coborât în această vară la cote record în Ungaria din cauza secetei severe din Europa Centrală. Niveluri record de scăzute au fost raportate și în România, arată datele publicate de Agenția Spațială Europeană.

Descoperirea a fost făcută de o echipă a Muzeului Intercisa, care a profitat de retragerea neobișnuită a Dunării pentru a cerceta zona din jurul insulei Szalki, în apropiere de Dunaújváros, pentru a căuta urme care ar putea avea legătură cu locul presupus al unei mănăstiri medievale. La cercetări a participat și arheologul subacvatic Attila J. Tóth. În mod normal, porțiunile investigate sunt greu accesibile sau complet acoperite de apă.

În schimb, din Dunăre a fost recuperat un fragment dintr-un altar realizat din calcar și dedicat lui Jupiter, principala divinitate a religiei romane.

Alte vestigii romane au apărut câteva zile mai târziu

Altarul nu a fost singura descoperire. La câteva zile după găsirea acestuia, cercetătorii au recuperat din aceeași zonă și vestigii romane din calcar cu inscripții, care urmează să fie studiate de specialiști. Obiectele ar putea oferi noi informații despre Intercisa, importanta așezare romană aflată în locul actualului oraș Dunaújváros, ridicată pe frontiera dunăreană a Imperiului Roman și locuită în urmă cu aproximativ 1.800-1.900 de ani.

Intercisa s-a dezvoltat în jurul unui fort militar ridicat pe malul Dunării, la granița provinciei romane Pannonia. Fortul făcea parte din sistemul defensiv de frontieră al Imperiului Roman cunoscut drept Limes. Arheologii speră ca analiza noilor artefacte să ofere mai multe informații despre oamenii care trăiau în această așezare și despre practicile lor religioase.

Tot în această perioadă, nivelul extrem de scăzut al fluviului a scos la iveală la Budapesta și o motocicletă militară germană DKW NZ 350-1 din Al Doilea Război Mondial, păstrată aproape intactă în mâlul Dunării.

Dunărea a ascuns și un obiect mult mai periculos

Apa retrasă a scos însă la suprafață și urme ale unei perioade mult mai recente. În timp ce cercetau albia expusă a Dunării, angajații muzeului au observat un obiect despre care există suspiciunea că ar fi muniție neexplodată din Al Doilea Război Mondial. Specialiștii militari au fost alertați imediat pentru verificarea și îndepărtarea în siguranță a obiectului.

Din acest motiv, Muzeul Intercisa le-a cerut oamenilor să nu pornească singuri în căutarea obiectelor vechi în zonele din albia Dunării rămase fără apă. Pe lângă riscul distrugerii unor situri arheologice, există posibilitatea ca în albie să mai existe muniție neexplodată din timpul războiului.

Dunărea are aproximativ 2.860 de kilometri, traversează Europa de la vest la est și se varsă în Marea Neagră iar anul acesta nivelul fluviului a coborât la un minim record, pe fondul secetei severe din Europa CentralăNivelul foarte scăzut al apei a provocat în această vară probleme pentru transportul fluvial, alimentarea cu apă și producția de energie, potrivit Agenției Spațiale Europene.

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