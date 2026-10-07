O ieșire la Oktoberfest care se dorea a fi o seară relaxantă între prieteni s-a transformat într-o adevărată pagubă financiară pentru prințul Frédéric von Anhalt. Fostul soț al legendarei actrițe Zsa Zsa Gabor s-a trezit a doua zi în camera de hotel fără să-și amintească cum a ajuns în pat, dar cu o notă de plată exorbitantă, de 38.000 de euro, relatează cotidianul Blick, parte a grupului Ringier.

În vârstă de 83 de ani, von Anhalt a povestit pentru publicația germană Abendzeitung cum a ajuns să achite singur întreaga consumație a grupului alături de care petrecuse la München.

Cum s-a transformat o seară la Oktoberfest într-o notă de plată uriașă

Prințul a explicat că a mers la celebrul festival bavarez după ce a fost invitat de o „clică din Hollywood”.

Deși susține că nu consumă bere în mod obișnuit, el s-a lăsat convins să bea un pahar de șampanie în cortul VIP. Din acel moment, lucrurile au scăpat repede de sub control.

Un singur pahar s-a transformat rapid în mai multe sticle de mari dimensiuni, comandate una după alta la masa la care se afla. Cantitatea mare de alcool consumată i-a provocat prințului un lapsus total de memorie.

Frédéric von Anhalt a recunoscut că era complet beat și că nu își mai aduce aminte cine l-a ajutat să plece din cort, cine l-a condus la hotel și cum a ajuns dezbrăcat și băgat în pat.

„Prietenii” au dispărut la vederea cardului negru

Misterul cel mare rămâne însă legat de momentul în care a sosit nota de plată. Când a venit timpul ca factura uriașă să fie achitată, toți cei din grupul ilustru de la Hollywood dispăruseră fără urmă.

În viziunea prințului, însoțitorii săi ar fi observat cardul său American Express Centurion — un card de credit exclusivist, cunoscut sub numele de „cardul negru” — și au lăsat întreaga notă în seama lui înainte de a părăsi discret locația.

Von Anhalt susține că nu obișnuiește să arunce cu banii pe băutură, dar debitarea a fost atât de mare încât a declanșat alertele de securitate ale companiei financiare.

Reprezentanții American Express l-au contactat telefonic pe prinț pentru a verifica dacă tranzacția de 38.000 de euro este legitimă sau dacă cardul i-a fost furat în timpul aglomerației de la festival.

Deși von Anhalt nu mai deține chitanța fizică pentru consumația din acea seară, tranzacția a fost confirmată de bancă.

Prețuri exorbitante la cortul vedetelor din München

Publicația germană exprimă anumite rețineri cu privire la acuratețea deplină a amintirilor prințului, având în vedere starea de ebrietate în care se afla, însă este de notorietate faptul că o noapte petrecută în cortul Käfer’s — un loc de întâlnire preferat de vedete și personalități la Oktoberfest — poate ajunge la cifre astronomice.

În cadrul acestui restaurant exclusivist, o singură sticlă de șampanie magnum Laurent-Perrier albă costă 560 de euro.

Pentru mâncare, prețurile sunt la fel de ridicate: o gâscă întreagă preparată pentru un grup de patru sau cinci persoane ajunge la 269 de euro, în timp ce o porție de doar 15 grame de caviar servită cu blini, piure de cartofi și smântână costă aproximativ 60 de euro.