Wagyu este numele colectiv pentru cele patru principale rase⁠ japoneze de vite pentru carne⁠. Toate provin din încrucișarea, de la începutul secolului al XX-lea, între bovine native japoneze și animale importate, în principal din Europa. Carnea de vită Wagyu este printre cele mai scumpe cărnuri din lume, peste 300 de euro pe kilogram

Oktoberfest 2025 a stabilit un nou record de preț pentru un fel de mâncare, înainte chiar de a începe: un cotlet Tomahawk de vită Wagyu costă 410 euro la Käfer’s Wiesn-Schänke, depășind prețul de 229 de euro pentru un fel similar la cortul Bräurosl.

Acest fel de mâncare exclusivist trebuie comandat în avans, ca parte a unui meniu special.

„Bucata cântărește 1.200 de grame. Dacă împărțiți prețul de 410 euro la 5, rezultă 82 de euro pe persoană. Atât ați plăti și într-un restaurant bun de fripturi“, a explicat Michael Käfer, proprietarul restaurantului,

Friptura este servită cu sos béarnaise, piure de păstârnac, spanac și unt cu tarhon.

Potrivit meniului, carnea provine de la vite crescute „fără hormoni de creștere, antibiotice sau furaje modificate genetic” și într-o „atmosferă lipsită de stres”.

Willy Faber, expert în gastronomie din München, consideră că există întotdeauna clienți dispuși să plătească astfel de prețuri la Oktoberfest.

El sugerează că antreprenorii ar putea comanda acest fel pentru a impresiona clienții internaționali: „O astfel de friptură arată senzațional, este un adevărat motiv de mândrie pentru gazdă

Luxul nu este neobișnuit la Oktoberfest, unde se pot cumpăra chiar și sticle de șampanie de 3.000 de euro!

Michael Käfer estimează că această friptură va fi vândută doar de „aproximativ 5-6 ori” pe parcursul festivalului. Prepararea sa necesită atenție deosebită, fiind gătită la o temperatură internă de 56 de grade Celsius.



