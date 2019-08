De Mirela Neag,

Lumea alpinismului românesc e în doliu, după moartea lui Zsolt Torok, care și-a pierdut viața sâmbătă, pe Vârful Negoiu, dar nu-și poate ascunde furia.

Zsolt Torok

În ultimele cinci luni, colegii au sunat aproape săptămânal la Ministerul Tineretului și Sportului pentru a vedea ce se întâmplă cu demersul privind decorarea de către Președinția României a lui Zsolt Torok, Teofil Vlad și Romeo Pop, echipa care a dus steagul României în Himalaya, pe Muntele Pumori (7.161 m). Expediția din 2018 a reprezentat o premieră mondială prin deschiderea unui nou traseu pe acest munte.

“Ultima dată când am sunat la minister ca să mă interesez dacă au avansat a fost miercurea trecută, cu două zile înainte de tragedie. Nu am primit nici un răspuns. De când am aflat că Zsolt și-a pierdut viața pe munte, nu mai am liniște”, a declarat, pentru Libertatea, alpinistul Tiberiu Pintilie.

Fotografii, promisiuni și… atât

Colegul lui Torok povestește cum ministrul Bogdan Matei a participat la Gala alpinismului românesc de la Bușteni, din martie, unde a oferit celor trei alpiniști titlul de Maestru Emerit al Sportului pentru performanța de pe Muntele Pumori.

Cu acel prilej, atât ministrul, cât și secretarul de stat Cosmin Butuza le-au spus că o să le acorde tot sprijinul și colaborarea pentru ca MTS să facă demersuri către Președinția României ca Torok, Vlad și Pop să fie decorați cu Ordinul Național “Steaua României” în grad de Cavaler.

Bogdan Matei, ministrul Tineretului și Sportului, în centru cu ochelari, și Zsolt Torok, în haină albastră

“În două săptămâni am făcut mapa, cu toate recomandările și documentele necesare și le-am depus la minister. Am avut discuții cu domnul Butuza, cu ministrul, cu șefele lor de cabinet și mi-au spus că totul e OK”, a spus Tiberiu Pintilie.

“De atunci, însă, nu s-a mai întâmplat absolut nimic. Și am dat telefoane aproape săptămânal. Ignorare totală. Ce pot să mai spună acum? Că o să-l decoreze post-mortem! Suntem o țară tristă, care nu e în stare să-și promoveze oamenii valoroși decât când aceștia nu mai sunt”, a mai spus alpinistul Tiberiu Pintilie, care a adăugat ca Zsolt era oricum foarte dezamăgit de dezinteresul total al MTS.

Numărul de înregistrare al documentelor necesare pentru demersul MTS este 2.646, din 4 aprilie 2019. L-am contactat pe ministru pentru a afla care e situația.

“Din aprilie este înregistrat la minister?! Nu știu nimic. O să-l întreb pe domnul Butuza și o să vă comunic ce s-a întâmplat” Bogdan Matei, ministrul tineretului și sportului

La scurt timp după discuția cu Libertatea, ministerul a luat legătura cu Tiberiu Pintilie și i-a transmis că dosarul va fi înaintat cât de curând către Cotroceni. “Mi-au spus că propunerea va fi doar pentru Zsolt, să fie decorat post-mortem. Nu cred că este corect față de ceilați doi alpiniști din echipă”, a declarat Tiberiu Pintilie pentru Libertatea.

Horia Colibășanu a primit Steaua României în grad de Cavaler

În 2017, alpinistul Horia Colibășanu a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național “Steaua României” în grad de Cavaler în semn de “înaltă apreciere și recunoaștere pentru performanța sportivă deosebită obținută în expediția din Munții Himalaya, pentru determinarea, pasiunea și perseverența cu care și-a desăvârșit poziția de alpinist ultraperformant la nivel național și internațional, precum și pentru contribuția semnificativă adusă alpinismului românesc”.

