Evenimentul Masa Care Unește aduce un record Guinness la București pe 12 septembrie: o masă de 5,5 km pentru 20.000 de oameni, dedicată strângerii de fonduri pentru spitalul de psihiatrie pediatrică.

Bucureștiul se pregătește să devină scena unui nou record mondial pe 12 septembrie, când proiectul „Masa Care Unește” își propune să aducă 20.000 de oameni la o singură masă lungă de 5,5 kilometri.

Structura va fi amplasată în Piața Constituției și pe Bulevardul Unirii, fiind construită din materiale reciclabile, precum europaleți și panouri din PAL. Evenimentul, care își va deschide porțile de la ora 16.00, este organizat de Bloom The World în colaborare cu Magic Maker Communication (parte din grupul UNTOLD Universe) și combină obiectivul de a intra în Guinness World Records cu o cauză caritabilă de mare importanță: strângerea de fonduri pentru primul spital de psihiatrie pediatrică din România.

Conceptul nu este la prima sa reușită, dar ediția din 2026 își propune să dubleze parametrii stabiliti anterior.

Pe 13 septembrie 2025, inițiativa a obținut omologarea oficială la Alba Iulia, unde o masă de 2.782,96 metri desfășurată în jurul Cetății Alba Carolina a adunat peste 10.000 de participanți.

Pentru evenimentul din București, o comisie oficială Guinness World Records va fi prezentă pentru a verifica riguros dimensiunile structurii, compoziția materialelor și prezența simultană a celor 20.000 de persoane necesare validării.

Dincolo de spectacolul logistic și de dorința de a plasa Bucureștiul pe harta recordurilor mondiale, principala miză a manifestării este sprijinirea proiectului „Spitale Publice din Bani Privați”, derulat de Fundația Metropolis.

Banii colectați în cadrul evenimentului vor fi direcționați către construirea unui spital modern de psihiatrie pediatrică în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia.

Această unitate medicală este gândită să ofere sprijin de specialitate pentru mai mult de 5.700 de copii care suferă anual de afecțiuni psihice severe, asigurându-le spații adecvate de îngrijire și acces la tratamente moderne.

Atracția evenimentului va fi completată de programe artistice, concerte live, spectacole variate și ateliere dedicate celor mici, făcând din această zi o sărbătoare a comunității.