Cod galben, miercuri, 17 iunie: vreme severă în 13 județe

Meteorologii anunţă furtuni în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crişanei şi al Moldovei, până miercuri dimineaţă. Se vor înregistra rafale de vânt de 50-70 de kilometri la oră şi cantităţi de apă ce ajung la 30 de litri pe metru pătrat.

Harta județelor lovite de furtuni miercuri, 17 iunie 2026. Sursa foto: ANM

„Miercuri (17 iunie) în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crişanei şi al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ploi torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h), izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni”, anunţă, marţi, ANM.

Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15-20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în după-amiaza de marţi (16 iunie) în regiunile nordice.

Aer tropical peste România, spre sfârșitul săptămânii

Tot marți, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada 16 iunie-12 iulie 2026. Potrivit specialiștilor, o masă de aer tropical va face ca vremea să intre într-un proces de încălzire treptată până în jurul datei de 22 iunie, când temperaturile maxime vor atinge frecvent 35 de grade Celsius în regiunile vestice și sud-vestice ale țării.

După 22 iunie, valorile termice vor înregistra variații de la o zi la alta, însă se vor menține, în general, peste normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 25 și 32 de grade Celsius.

În ceea ce privește precipitațiile, vor exista condiții pentru averse aproape zilnic. Acestea vor fi mai frecvente și mai intense în intervalul 15-19 iunie, precum și după data de 23 iunie, când sunt așteptate ploi torențiale locale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

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