După 22 iunie, valorile termice vor înregistra variații de la o zi la alta, însă se vor menține, în general, peste normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 25 și 32 de grade Celsius.

În ceea ce privește precipitațiile, vor exista condiții pentru averse aproape zilnic. Acestea vor fi mai frecvente și mai intense în intervalul 15–19 iunie, precum și după data de 23 iunie, când sunt așteptate ploi torențiale locale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Cum va fi vremea în săptămâna 16-22 iunie 2026

Valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 22-29 iunie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 iunie-6 iulie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 6-13 iulie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în jumătatea vestică a țării. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

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