„Nu avem nicio încredere”

„Ținem degetul pe trăgaci”, au declarat miercuri oficialii armatei ideologice iraniene, reiterând lipsa totală de încredere în promisiunile americane și caracterul „viclean” al adversarului, potrivit News.ro.

Tot miercuri, liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la stabilitatea acordului dintre Iran și Statele Unite, punctând că încetarea focului ar putea fi subminată de acțiuni provocatoare sau sabotaje orchestrate de actori externi.

Gărzile Revoluţiei, „cu degetul pe trăgaci”, sunt gata să riposteze „dacă inamicul ar repeta greşelile sale de calcul”, a afirmat IRGC pe canalul de Telegram.

„Inamicul a fost întotdeauna viclean, nu avem nicio încredere în promisiunile sale şi vom răspunde la orice agresiune la un nivel superior”, a adăugat armata ideologică.

Obiective energetice și conducte petroliere, vizate de Iran

Conform presei de stat, Gărzile Revoluției au anunțat miercuri că au vizat, pe parcursul nopții, obiective energetice și conducte petroliere aflate în conexiune cu interesele SUA și ale Israelului.

Printre ținte s-au numărat instalații din portul saudit Yanbu, însă rămâne neclar dacă ofensiva a fost lansată înainte sau după intrarea în vigoare a armistițiului.

Erdogan: „Pacea este fragilă”

Liderul turc Recep Tayyip Erdogan a atras atenția, miercuri, că pacea fragilă dintre Teheran și Washington ar putea fi amenințată de „eventuale provocări”, subliniind pericolul unor sabotaje după anunțarea încetării focului.

„Salutăm încetarea focului (…) în războiul care a aprins regiunea noastră începând cu 28 februarie. Sperăm că încetarea focului va fi aplicată pe deplin pe teren, fără a lăsa loc unor eventuale provocări sau acte de sabotaj”, a afirmat şeful statului turc pe X.

Acesta a transmis că speră la o revenire la normalitate pentru regiunea afectată de instabilitate, asigurând că Turcia va continua să se implice în consolidarea unei păci definitive.

Armistițiu de 2 săptămâni între SUA, Israel și Iran

După 40 de zile, Iran, SUA și Israel au ajuns la un armistițiu, care va dura 2 săptămâni, timp în care navele blocate în Strâmtoarea Ormuz vor fi lăsate să plece și taxate individual.

Armistițiul dintre SUA și Iran a fost decis în ultimele ore, într-o atmosferă de panică, presiune și confuzie totală. În timp ce Donald Trump amenința public cu distrugerea Iranului, în culise aveau loc negocieri haotice, cu propuneri schimbate din mers, mediatori din mai multe țări și mesaje transmise prin bilețele, de teama unei lovituri israeliene.

Potrivit Axios, până în ultima clipă nici măcar oameni apropiați lui Trump nu știau dacă urmează pacea sau o ofensivă militară uriașă.

