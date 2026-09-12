Karl K., un șofer de autocar, cu 43 de ani de experiență, a fost amendat cu 150 de euro pe 11 septembrie din cauză că a condus prea încet pe Opernring din Viena, relatează Heute.

Karl K., 68 de ani, povestește că se apropia lent de o intersecție cu semafor roșu, moment în care un polițist i-ar fi făcut semn să accelereze. La scurt timp după aceea, șoferul a primit o amendă pentru „conducere prea lentă, obstrucționând astfel traficul”.

„Nu pot să gonesc prin oraș”, a declarat el, adăugând că e responsabil să le arate turiștilor orașul în timpul plimbărilor. El a subliniat, de asemenea, că vehiculele electrice turistice circulă constant pe Ringstrasse cu viteze de 10-20 km/h, fără a fi sancționate.

În ciuda experienței de decenii și a faptului că nu a mai primit o astfel de amendă, Karl K. a decis să facă apel, mai ales că documentul de sancționare nu specifică viteza exactă cu care circula în momentul incidentului.

Potrivit unui răspuns oferit de ÖAMTC, legea prevede că viteza șoferilor trebuie adaptată condițiilor de trafic și stării carosabilului. De exemplu, o reducere a vitezei la apropierea de un semafor roșu poate fi considerată justificată. Totuși, încetinirea traficului pentru a oferi explicații turiștilor nu reprezintă un motiv acceptabil și poate fi sancționată dacă generează blocaje în trafic.

Poliția din Viena a confirmat că mersul nejustificat de lent poate afecta semnificativ fluența traficului. „Acest comportament poate provoca ambuteiaje, manevre bruște de frânare sau evitare din partea altor participanți la trafic, crescând riscul de accidente”, au explicat reprezentanții instituției.

De asemenea, în timp ce vehiculele electrice de tip oldtimer care transportă turiști sunt limitate legal la 10 km/h, șoferii de autobuz, precum Karl, trebuie să respecte o viteză adaptată condițiilor de trafic.

Karl K. a declarat că intenționează să conteste sancțiunea, considerând că aceasta este nedreaptă.

Puțini știu că și mersul nejustificat de încet poate aduce o amendă usturătoare și în România. Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice sancționează conducătorii auto care încetinesc traficul fără un motiv întemeiat.

Conform art. 99 alin. (1) pct. 1 din OUG 195/2002, conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă obligatorie constituie contravenție.