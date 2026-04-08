Gheorghe Hagi, fotbalist pe care l-a promovat la echipa națională și l-a adus la Brescia de la Real Madrid, contribuind la relansarea carierei acestuia înaintea Cupa Mondială din 1994, a vorbit despre impactul pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra carierei sale.

„Astăzi ne-a părăsit una din cele mai mari legende ale fotbalului românesc, o personalitate a fotbalului mondial care ne-a făcut mândri în fiecare moment al vieții sale. Mi-a dat încredere la început de drum și mi-a deschis calea către marea performanță. Mi-a fost mai mult decât antrenor, mi-a fost mentor, profesor, un om care a crezut în mine și o parte importantă din ceea ce am devenit în fotbal i se datorează. Mulțumesc pentru tot, nea Mircea!”, a scris Gică Hagi.

Fostul mare fundaș central Gică Popescu (58 de ani) a transmis un mesaj după moartea legendarului Mircea Lucescu.

„A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viața până în ultimul minut. O pierdere uriașă pentru tot sportul românesc, pentru noi, cei care am avut șansa să-i fim jucători, dar și pentru generațiile întregi de suporteri care s-au bucurat de performanțele unei cariere unice în istorie. Rămas bun, Nea Mircea”, a scris Gică Popescu, pe Facebook.

Gică Popescu l-a avut pe Mircea Lucescu antrenor în perioada în care a evoluat pentru Galatasaray (1997-2001).

Aflat pe platoul Euro Fotbal de la DigiSport, lui Ilie Dumitrescu i-au dat lacrimile când a aflat că Mircea Lucescu a murit.

„Mi-e foarte greu să îmi găsesc cuvintele, e o pierdere imensă pentru fotbalul românesc. Am fost impresionat de modul în care cunoștea în detaliu fiecare jucător, cu calități și defecte. Energia pe care o avea, pozitivă, și încrederea pe care a încercat să le-o transmită jucătorilor… S-a întâmplat foarte repede. Spuneam dinaintea meciului cu Turcia că trebuie să îi mulțumim că a rămas cu echipa națională la baraj. A dat totul pentru fotbal”, a declarat Ilie Dumitrescu la DigiSport.

Florin Prunea a crescut la Dinamo sub bagheta lui Mircea Lucescu, omul care i-a oferit rampa de lansare în Ștefan cel Mare de la o vârstă fragedă.

„Am sperat până în ultima clipă că nu ne va părăsi. Îmi pare foarte rău! Sunt unul dintre copiii lui de la Dinamo. Înainte să vină nea Mircea, mai lucrasem, puști fiind, cu Cernăianu, cu nea Nae Nicușor, cu Dinu, dar la Lucescu am simțit parcă o revoluție din prima zi!”, spune Florin Prunea, pentru GSP.

Florin Răducioiu, fotbalist care a fost promovat la Dinamo de Mircea Lucescu, antrenor care a jucat un rol important și în transferul său de la Verona la Brescia, a fost răvășit de aflarea veștii morții tehnicianului.

„Nu-mi vine să cred… Sunt terminat! S-a rupt pe jumătate sufletul meu! Fără nea Mircea nu știu dacă eram cine am fost. A fost un om în adevăratul sens al cuvântului, a fost ca un tată care m-a ajutat în toată cariera mea și căruia o să-i mulțumesc toată viața. Mi se pare ireal că trebuie să vorbesc la trecut despre nea Mircea”, a spus Florin Răducioiu.

Ionuț Lupescu, un alt fotbalist promovat la Dinamo de Mircea Lucescu, a vorbit, cu ochii în lacrimi, despre cel care i-a fost mentor.

„O veste foarte proastă. Nu pot să spun decât: Dumnezeu să-l odihnească în pace. A însemnat enorm pentru generații întregi de jucători, pentru Dinamo ca jucător și antrenor. M-a pus căpitan la 19 ani, asta spune totul ce a însemnat. Toți am avut, fiecare jucător din perioada aia avem o mare recunoștință. Ne-a promovat, ne-a dat încredere, ne-a lăsat ceva pentru viață”, a transmis Ionuț Lupescu.

Un alt fost internațional român, Gabi Balint, a declarat că Mircea Lucescu i-a schimbat viața prin promovarea la echipa națională.

„Astăzi ne-a părăsit un om care a însemnat enorm pentru fotbalul românesc. A fost cel care a avut încredere în mine şi m-a promovat la echipa națională – un moment care mi-a schimbat viața. Mai târziu, am avut onoarea să îi fiu antrenor secund timp de un an, o perioadă din care am învățat enorm. A iubit fotbalul cu o pasiune extraordinară şi a trăit fiecare zi pentru acest sport. Drum lin şi mulțumesc pentru tot”, a scris Gabi Balint pe Facebook.

Mircea Lucescu a decedat marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgență Bucureşti, unde fostul antrenor era internat. Spitalul Universitar de Urgență Bucureşti a precizat că decesul a fost declarat în jurul orei 20:30.

Mircea Lucescu a fost internat de urgență pe 29 martie la Spitalul Universitar Bucureşti, după ce i s-a făcut rău în timpul unei şedințe tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naționale de fotbal, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în fața Turciei (0-1), din 26 martie.

Lucescu nu a făcut deplasare cu naționala în Slovacia, reprezentativa României fiind condusă de secundul Ionel Gane la meciul amical pierdut marți cu 0-2.

Federația Română de Fotbal a anunțat, la 2 aprilie, prin intermediul site-ului oficial, că antrenorul Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecționer al echipei naționale a României.

Răpus de suferință, prima reacție a lui Răzvan Lucescu e mult, mult prea dureroasă! Gestul pe care l-a făcut la numai câteva ore de la moartea tatălui său e de-e dreptul sfâșietor! Au apărut și imaginile
Viva.ro
Răpus de suferință, prima reacție a lui Răzvan Lucescu e mult, mult prea dureroasă! Gestul pe care l-a făcut la numai câteva ore de la moartea tatălui său e de-e dreptul sfâșietor! Au apărut și imaginile
