Simion a scris în descrierea postării: „Nu criza politică e importantă ci criza alimentară: exporturile de animale din România au fost interzise!!”

Ce verificăm

Dacă exporturile de animale din România au fost interzise de UE.

Verificare

Pe 8 iunie 2026, România a notificat Comisia Europeană cu privire la un focar de pestă a micilor rumegătoare (PMR) într-o exploatație din județul Mureș. Boala, cauzată de un virus care afectează ovinele și caprinele, este clasificată drept boală de categoria A la nivel european, cel mai înalt grad de risc, ceea ce impune măsuri de urgență.

Ca urmare, pe 17 iunie 2026, Comisia Europeană a adoptat Decizia de Implementare (UE) 2026/1387. Articolul 1 al deciziei prevede explicit că „mișcările animalelor caprine și ovine de pe întreg teritoriul României spre o destinație situată în afara României, într-un alt stat membru sau într-o țară terță, sunt interzise până la 31 decembrie 2026.”

Cu alte cuvinte, interdicția există. Ea acoperă atât exporturile în interiorul Uniunii Europene, cât și cele spre țări terțe.

Totuși, interdicția nu este permanentă. Este o măsură temporară de urgență sanitar-veterinară, cu termen de expirare stabilit la 31 decembrie 2026. Ea se aplică din cauza unui focar specific de boală, nu dintr-o decizie politică sau comercială a UE îndreptată împotriva României.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis Comisiei Europene o serie de argumente tehnice prin care cere revizuirea măsurilor, susținând că focarul este izolat și că nu există legătură epidemiologică cu Albania sau alte focare regionale recente. Instituția a anunțat și intensificarea controalelor în trafic, în colaborare cu Poliția Română, pentru a elimina transporturile nedeclarate de animale.

Totuși, decizia Comisiei Europene privește exclusiv ovinele și caprinele. Celelalte categorii de animale vii exportate de România, cum ar fi bovinele sau porcinele, nu fac obiectul niciunei restricții similare și continuă să fie exportate fără probleme.

Prin urmare, afirmația lui Simion că „exporturile de animale din România au fost interzise” este falsă deoarece o prezintă ca și cum ar fi o interdicție totală.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat pe 22 iunie că va cere Comisiei Europene deblocarea exporturilor de ovine spre țări terțe și că, în cazul în care restricțiile rămân în vigoare, va contesta decizia la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Concluzie

Afirmația lui George Simion că exporturile de animale din România „au fost interzise” este trunchiată. Există într-adevăr o interdicție reală, adoptată de Comisia Europeană pe 17 iunie 2026. Restricția nu este însă permanentă, ci o măsură de urgență sanitar-veterinară valabilă până la 31 decembrie 2026, adoptată ca răspuns la un focar de Pestă a Micilor Rumegătoare depistat în județul Mureș. Totodată, formularea lui Simion lasă să se înțeleagă că toate categoriile de animale vii exportate de România ar fi interzise, ceea ce este fals.

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