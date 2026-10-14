Germania vrea ca UE să impună cote de importuri și asupra altor produse din China, pe modelul de la mașinile hibride

Germania va face presiuni asupra Comisiei Europene pentru a institui rapid cote pentru sectoare suplimentare de mărfuri importate din China, urmând modelul pe care blocul comunitar intenționează să îl impună asupra vehiculelor hibride, informează Bloomberg.

Germania va solicita măsuri de salvgardare din partea UE pentru a limita importul de mărfuri din sectoare suplimentare, inclusiv produse chimice, inginerie mecanică și, eventual, produse farmaceutice, potrivit unor surse familiarizate cu această chestiune.

Măsurile de salvgardare permit UE să restricționeze produsele dintr-un sector în cazul în care se înregistrează o creștere bruscă a importurilor.

Ideea vine în contextul în care UE înregistrează un deficit comercial de un miliard de euro pe zi, în relația cu China.

Invazia chineză din domeniul auto

Comisia Europeană a ajuns la un acord cu Beijingul săptămâna trecută pentru înjumătățirea importurilor de mașini hibride din China. Acestea vor fi limitate la 350.000 pe an.

Comisia Europeană este îngrijorată de pierderea locurilor de muncă.

În domeniul auto, o pleiadă de constructori din China s-au lansat în Europa în ultimii trei-patru ani, în contextul în care se confruntă cu o concurență imensă pe propria piață și sunt blocați în SUA.

Salonul Auto de la Paris înregistrează la ediția din 2026 un număr de 20 de producători chinezi, dublu față de cel din 2024.

UE a impus tarife vamale de 35% pentru importurile de mașini electrice din China în 2024, ceea ce a făcut ca producătorii din statul asiatic să aducă mașini hibride. Acestea sunt taxate doar cu 10%.

Mașinile termice, la liber

O cotă aplicată asupra vehiculelor hibride lasă în continuare libere mașinile clasice, cu motoare termice, nișă care ar putea fi speculată de producătorii din China.

China a produs anul trecut 34,5 milioane de mașini, dar are o capacitate instalată de 55 de milioane.

În acest an, China a exportat 8,2 milioane de mașini în primele nouă luni ale acestui an. Dintre acestea, mașinile de pasageri au fost 7,1 milioane, în urcare cu 70%.