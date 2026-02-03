Hubert Thuma continuă atacurile la adresa lui Ilie Bolojan și lansează un avertisment după ședința PNL de la Vila Lac

Thuma este cel mai puternic adversar al lui Bolojan în PNL

Hubert Thuma s-a referit la ședința PNL de la Vila Lac de ziua precedentă, unde s-a respins la vot ideea premierului și președintelui PNL de a demite șefii liberali de la 4 sectoare din București.

„De ceva timp încoace, se acreditează ideea că împotriva domnului Bolojan s-au aliat oameni din PNL care au PSD în suflet. Cu alte cuvinte, că ne-am fi vândut. Că «PeSeDiștii cei răi din PNL» ar fi votat ieri împotriva înlocuirii liderilor unor organizații de sector din București și din țară. E o problemă de logică la mijloc. Printre cei care ne-am împotrivit demiterii șefilor de organizații am fost și 3 președinți de consilii județene din Brașov, Giurgiu și Ilfov. Chiar dacă colegul de la Giurgiu nu a participat la ședință, m-a mandatat să îl reprezint pentru că amândoi împărtășeam același punct de vedere”, a scris Thuma pe Facebook.

El a făcut o analiză a filialelor care s-au opus demiterilor și a desprins concluzia: „Dacă este să analizăm «pe bune și pe valoare», vom avea imaginea că, totuși, propunerea domnului președinte a fost respinsă de oameni cu rezultate electorale foarte bune, care nu pot fi acuzați că sunt «PeSeDiștii cei răi din PNL».

În final, Thuma a transmis un mesaj cu subînțeles: „Legat de demiterea liderilor unor organizații, am ales să votăm împotrivă pentru că dorim, în interiorul partidului, o discuție corectă și constructivă, o analiză serioasă din care să reiasă clar unde trebuie să facem schimbări și din ce motive”.

Aceasta este a treia oară în 2026 când Hubert Thuma, lider foarte influent în PNL, vorbește public despre nemulțumirile sale, deși de regulă preferă să stea în umbră și să nu comenteze deciziile din partid. Prima dată a fost pe 9 ianuarie, când a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale. Apoi, pe 26 ianuarie, și-a intensificat atacurile și a scos un video vechi cu Bolojan, referindu-se la bugetul pentru 2026 care încă se discută.

Libertatea a scris de mai multe ori că Hubert Thuma este un adversar al actualului președinte al PNL, Ilie Bolojan. De altfel, au existat numeroase episoade în care Thuma și-a impus punctul de vedere în partid.

Nu doar PSD este împotriva lui Bolojan, ci și o parte din propriul partid, dar și UDMR

Amintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este extrem de complicată. PSD este principalul adversar al premierului, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut în ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil și nu ține cont de propunerile primite în coaliție, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Însă nu doar PSD este contra lui Bolojan, ci și o parte din propriul partid, iar nemulțumirile în PNL sunt reale și publice. Primul care a vorbit a fost Hubert Thuma, lider influent în PNL, care a ieșit din umbră pe 9 ianuarie și a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale. Pe 26 ianuarie, Thuma și-a intensificat atacurile și a scos un video vechi cu Bolojan, referindu-se la bugetul pentru 2026 care încă se discută. Iar pe 3 februarie a lansat un avertisment direct: „Dorim o analiză serioasă din care să reiasă clar unde trebuie să facem schimbări”.

Mai mult, pe 19 ianuarie, Libertatea a anunțat că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, i-a cerut lui Bolojan, în ședința de la Vila Lac, să corecteze două măsuri luate de Guvern contra celor vulnerabili. Prima doleanță a vizat eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici, în special pentru pacienții oncologici. A doua cerere s-a referit la eliminarea oricărei prevederi care permite reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Apoi, pe 2 februarie, Bolojan a fost contestat la altă ședință a PNL de încă un prim-vicepreședinte, Adrian Veștea, și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale.

Faptul că nemulțumirile în PNL cresc și că nu au fost cazuri singulare a fost evidențiat și de europarlamentarul Rareș Bogdan, care a dat semnalul revoltei împotriva lui Bolojan încă de la jumătatea lunii ianuarie și a spus că „din momentul ăsta voi vorbi” după o tăcere de mai bine de un an.

Iar pe 3 februarie, președintele UDMR, Kelemen Hunor, unul dintre puținii aliați ai lui Ilie Bolojan în coaliție, și-a retras practic sprijinul pentru premier, anunțând că inițiază oficial posibilitatea ca autoritățile locale să poată reduce taxele și să reintroducă facilitățile fiscale.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

