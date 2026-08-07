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Decizia vine după ce joi Executivul interimar a fost adoptat un act normativ ce permite limitarea sau deconectarea etapizată a acestora în situații de criză energetică majoră.

După declararea stării de alertă în sectorul energetic, autoritățile au subliniat că prioritatea rămâne asigurarea energiei pentru populație și servicii esențiale.

Documentul strategic permite Transelectrica să limiteze consumul de curent al marilor companii industriale în caz de criză. Potrivit procedurilor cuprinse în plan, Transelectrica poate notifica marii consumatori, cu 24 de ore înainte, că urmează să le fie limitat consumul și, în anumite situații, va putea anunța unele companii că vor fi deconectate de la sistem. Totuși, șeful Guvernului a precizat că România nu este în această situație, însă măsura este una preventivă.

Totuși, premierul interimar a oferit asigurări ferme că populația, spitalele și unitățile strategice sunt exceptate de la aceste măsuri.

„Populația nu va fi afectată de o eventuală limitare a consumului de energie electrică”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat că noul plan are reguli clare pentru protejarea cetățenilor: „Cetățenii, locuințele, consumatorii casnici nu vor fi deconectați. Sunt exceptați”, a declarat premierul interimar. Protecția se aplică și unităților a căror activitate nu poate fi întreruptă, precum spitalele, sanatoriile, școlile, instituțiile critice sau stațiile care alimentează unități de gaze și țiței.

Consumul de energie electrică al României a atins miercuri seară unul dintre cele mai ridicate niveluri ale verii, în ciuda apelului autorităților către populație, companii și instituții pentru reducerea voluntară a utilizării în orele de vârf.

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