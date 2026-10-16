Impozitul pe care Guvernul Luca Niculescu vrea să îl scoată de la 1 ianuarie 2027

Guvernul propus de Luca Niculescu își asumă eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2027. Măsura este prevăzută în Programul de guvernare pentru perioada 2026-2028, depus joi în Parlament.

Executivul subliniază că această decizie va fi implementată fără posibilitatea de amânare, iar impactul bugetar al eliminării a fost deja calculat, potrivit Adevarul.ro.

De ce este eliminat IMCA

Guvernul argumentează că impozitul minim pe cifra de afaceri afectează competitivitatea și investițiile companiilor, deoarece taxează cifra de afaceri în loc de profitul efectiv.

„IMCA se elimină de la 1 ianuarie 2027, cu impactul inclus în buget și fără nicio prorogare. IMCA penalizează cifra de afaceri în locul profitului real, descurajează investițiile și afectează competitivitatea companiilor, motiv pentru care eliminarea sa este esențială pentru un mediu fiscal echitabil și predictibil”, se arată în programul de guvernare.

În plus, Programul subliniază că eliminarea IMCA este reglementată deja prin Ordonanța de Urgență nr. 89/2025 și nu vor exista modificări sau amânări în acest sens: „Guvernul nu va promova niciun act care să amâne, să suspende sau să modifice eliminarea lui”.

Promisiunea menținerii cotei unice

Un alt angajament-cheie al Guvernului Niculescu este păstrarea sistemului de impozitare bazat pe cota unică.

În același timp, Executivul își propune să crească veniturile bugetare prin combaterea evaziunii și printr-o revizuire atentă a facilităților fiscale existente, fără a introduce noi poveri fiscale pentru contribuabilii care respectă legislația.

Taxa de exit, o măsură în ton cu standardele europene

Printre noile măsuri fiscale anunțate se numără și introducerea unei taxe de ieșire („exit tax”), în concordanță cu normele europene și internaționale.

Aceasta va viza câștigurile de valoare generate în România înainte de transferul activelor, al rezidenței fiscale sau al activităților economice în alte jurisdicții.

„Introducem un mecanism de taxare la ieșire, conform standardelor și legislației europene și internaționale, care asigură impozitarea câștigurilor de valoare generate pe teritoriul României înainte de transferul activelor, al rezidenței fiscale sau al activității economice în alte jurisdicții”, se arată în document.

Rambursări mai rapide de TVA și scoring fiscal

Pentru a sprijini contribuabilii corecți, noul Executiv promite accelerarea procesului de rambursare a TVA.

Contribuabilii cu un istoric fiscal bun ar putea beneficia de rambursări mai rapide, controale reduse și proceduri simplificate pentru eșalonarea obligațiilor.

„Rambursările se sistează numai la suspiciuni documentate de fraudă”, se precizează în Programul de guvernare.

Totodată, se dorește implementarea unui sistem de scoring fiscal pozitiv, care să recompenseze companiile cu o conformare fiscală exemplară. Acest sistem va facilita relația acestora cu autoritățile fiscale și le va permite să acceseze beneficii administrative.

Combaterea erodării bazei de impozitare

În plus, Guvernul își asumă să combată erodarea bazei de impozitare și transferul artificial al profiturilor prin tranzacții intra-grup nejustificate.

Măsurile vor include o aplicare riguroasă a regulilor de prețuri de transfer, în conformitate cu standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și ale Uniunii Europene.

„Respectarea standardelor fiscale OCDE și UE consolidează credibilitatea României în fața investitorilor, crește transparența și predictibilitatea fiscală și facilitează integrarea în rândul economiilor dezvoltate”, menționează documentul depus în Parlament.