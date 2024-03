Operaţiunea americană aeropurtată este cel mai recent semn al problemelor din Haiti, în condiţiile în care violenţele între grupările criminale ameninţă să răstoarne guvernul şi a determinat mii de oameni să îşi părăsească locuinţele.

„Acest transport aerian de personal către şi dinspre ambasadă este în concordanţă cu practica noastră standard pentru sporirea securităţii ambasadelor din întreaga lume şi niciun haitian nu se afla la bordul aeronavei militare”, a precizat Comandamentul de Sud al armatei americane, într-un comunicat de presă.

Haiti a intrat în stare de urgenţă duminica trecută, după ce luptele s-au intensificat în timp ce premierul Ariel Henry se afla la Nairobi pentru a încerca să obţină un acord pentru o misiune susţinută de ONU, amânată de mult timp.

