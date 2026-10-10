Pe buletinul de vot apărea numele Hitler Mussolini. Doar 229 de oameni l-au votat, dar au fost suficienți pentru a-l aduce pe primul loc în cursa pentru primăria unei localități din Peru. Ceea ce a urmat l-a luat însă prin surprindere: la scurt timp după victorie, politicianul a ajuns să-și schimbe numărul de telefon, potrivit publicației spaniole El País.

Hitler Mussolini a câștigat alegerile cu doar 25 de voturi avans

Hitler Mussolini Simeón Flores are 45 de ani și a candidat la alegerile municipale organizate pe 4 octombrie 2026 în Queropalca, un mic district din munții Anzi, în regiunea Huánuco din Peru, situat la aproape 4.000 de metri altitudine. Politicianul a reprezentat formațiunea de centru-stânga Ahora Nación și a obținut 229 de voturi, adică 34,54% din voturile valabil exprimate.

Principalul său adversar, Gaspar Benilde Osorio Zambrano, candidatul partidului Renovación Popular, a primit 204 voturi. Diferența dintre cei doi a fost de numai 25 de voturi. Pe locul al treilea s-a clasat Itala Yovana Santillán Vara, reprezentanta partidului País para Todos, cu 187 de voturi.

În total, la alegerile din Queropalca au fost înregistrate 707 voturi, dintre care 663 valabile, 30 albe și 14 nule, potrivit publicației peruane La República. Toate procesele-verbale au fost centralizate de autoritatea electorală, iar Simeón Flores a ieșit câștigător. La momentul relatărilor, mai era necesară proclamarea oficială a rezultatului.

De ce a fost nevoit Hitler Mussolini să-și schimbe numărul de telefon după alegeri

Victoria lui Hitler Mussolini a atras rapid atenția presei internaționale, iar numele politicianului a început să circule pe rețelele sociale. Popularitatea neașteptată nu i-a adus însă doar felicitări.

Potrivit El País, reprezentanți ai partidului Ahora Nación au povestit că Simeón Flores este un om rezervat, timid și puțin obișnuit să apară în atenția publicului. După ce povestea lui a devenit cunoscută, telefonul a început să-i sune atât de des, încât a decis să-și schimbe numărul pentru a nu mai fi contactat de persoane necunoscute. Mai mult, surse din partid au declarat publicației spaniole că politicianul a fost vizat inclusiv de tentative de șantaj. Astfel, o victorie la limită într-o localitate mică din Peru l-a transformat într-un personaj cunoscut internațional, cu o expunere pe care nu o anticipase.

Deși se numește Hitler Mussolini, a câștigat alegerile din partea unui partid de stânga

Numele complet al politicianului este Hitler Mussolini Simeón Flores. Primele două prenume coincid cu numele lui Adolf Hitler, dictatorul Germaniei naziste, și Benito Mussolini, dictatorul fascist al Italiei. Totuși, numele nu indică o legătură ideologică între politicianul peruan și cei doi dictatori. Dimpotrivă, Simeón Flores a candidat din partea Ahora Nación, formațiune de centru-stânga, și a învins un candidat al partidului conservator Renovación Popular.

Mai există însă o surpriză în trecutul său politic. Înainte de a se înscrie în Ahora Nación, Hitler Mussolini a fost membru al formațiunii de dreapta Fuerza Popular, condusă de Keiko Fujimori. A părăsit partidul în 2025, iar un an mai târziu a candidat din partea unei formațiuni aflate în cealaltă parte a spectrului politic.

În materialele sale electorale, a preferat să se prezinte drept Mussolini Simeón Flores, fără să folosească prenumele Hitler, iar apropiații îl cunosc și sub porecla „Musho” sau „Musso”.

Cine este Hitler Mussolini Simeón Flores și ce le-a promis alegătorilor

Politicianul s-a născut pe 6 august 1981, chiar în Queropalca, localitatea în care a candidat pentru funcția de primar. Părinții săi se numesc Toribio Simeón și Enma Flores și nu se știe de ce au ales să-i dea prenumele celor doi dictatori.

Potrivit informațiilor din declarația depusă la autoritățile electorale peruane, Simeón Flores a absolvit școala primară și liceul, fără să declare studii universitare sau tehnice superioare. În perioada 2023-2026, a activat în conducerea unei companii private, Grupo de Inversiones Simeon SAC, cu activități în domeniul închirierii de utilaje, transportului de mărfuri și construcției de drumuri.

Dincolo de numele neobișnuit, în campania electorală a încercat să atragă voturile localnicilor prin proiecte pentru dezvoltarea districtului. Printre promisiunile sale se numără modernizarea drumurilor, extinderea sistemului de irigații, construirea unui stadion municipal și dezvoltarea turismului. A vorbit și despre îmbunătățirea condițiilor din educație și sănătate, precum și despre dezvoltarea localității. După aflarea rezultatului, politicianul le-a transmis un mesaj de mulțumire celor care l-au susținut.

„VĂ MULȚUMESC, DRAGI LOCUITORI DIN QUEROPALCA! Nu a fost un drum ușor. Au fost luni de eforturi intense, momente dificile și situații care ne-au pus la încercare puterea și unitatea. În ciuda dificultăților și a celor care au încercat să ne abată de la acest drum, am rămas loiali, hotărâți și încrezători în acest proiect. Datorită tuturor celor care ne-au fost alături până la capăt, astăzi putem sărbători acest rezultat. Le mulțumesc tuturor prietenilor, vecinilor și membrilor familiilor noastre pentru sprijin, încredere și afecțiune. Acum începe o nouă etapă. Ne vom asuma această funcție cu multă responsabilitate și implicare, muncind pentru un Queropalca cu mai multe oportunități, mai multă dezvoltare și condiții de viață mai bune pentru toți. Vă mulțumim că ați avut încredere în noi și că ne-ați fost alături pe acest drum!””, a scris acesta pe Facebook.

El a vorbit despre lunile de muncă și dificultățile întâmpinate în campanie și a promis că își va asuma responsabilitățile funcției cu seriozitate, pentru dezvoltarea localității și bunăstarea locuitorilor.

Aproape 4.000 de oameni din Peru poartă numele Hitler

Deși numele politicianului poate părea greu de crezut, el nu este un caz unic în Peru. Potrivit datelor Registrului Național de Identificare și Stare Civilă din Peru, în 2023 existau 3.943 de persoane care purtau prenumele Hitler. Dintre acestea, 160 locuiau în regiunea Huánuco, unde Hitler Mussolini Simeón Flores a câștigat alegerile.

Sociologul peruan Sinesio López a explicat pentru El País că alegerea unor astfel de nume poate avea legătură cu imaginea de autoritate asociată unor personaje istorice, fără ca părinții să le cunoască în profunzime trecutul sau să le împărtășească ideologia. În Peru există și alte prenume neobișnuite, inspirate din sport, cinematografie sau desene animate, precum Neymar, Messi și Gohan.