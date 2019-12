De Iulian Cuibar,

Inițiativa a aparținut „Asociației Muntele, Prietenii& Chitara și Focul”, iar în horă s-au prins zeci de oameni.

”La mulți ani, România! Am arătat din nou că iubim tot ce e românesc, în stilul nostru aparte. Am dansat ”Hora Unirii” la câteva grade pe minus. Am ales Postăvarul pentru evenimentul de 1 Decembrie din două motive. Postăvaru este cea mai bine dotată cabană, atât din punct de vedere al condiţiilor pe care le oferă cât şi în ceea ce priveşte capacitatea de cazare pentru că noi avem mulţi membri şi susținători. În plus, să nu uităm că în Scheii Brașovului s-a înființat Prima Şcoală Românească. Tot aici, Andrei Mureșanu a creat imnul României. Altfel spus, județul Brașov stă la baza identității românești pe atât de multe direcții si coordonate”, a spus Bogdan Dărădan, reprezentant al ”Asociației Muntele, Prietenii& Chitara și Focul”.

Cabana Cristianul Mare sau Postăvarul a fost ridicată în intervalul 2 aprilie 1881-7 octombrie 1883, fiind numită inițial Schulerhütte – Cabana Schuler, după numele săsesc al Masivului Postăvarul.

A fost extinsă în 1891, în 1903 a fost construit așa numitul Pavilion, iar în 1907 o anexă gospodărească, în prezent fiind cel mai vechi adăpost montan în funcțiune din țară.

După ce s-a degradat lent timp de mai bine de cinci decenii, a fost renovată în prima decadă a anilor 2000, fiind unul dintre cele mai îndrăgite locuri de către munțomani.

