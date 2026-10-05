Hotelul Albatros din Mamaia, una dintre clădirile cunoscute din zona Cazino, este scos la vânzare pentru 2.200.000 de euro. Hotelul de trei stele se află la aproximativ 50 de metri de plajă și are aproape 3.000 de metri pătrați construiți. În aceeași zonă este de vânzare și Restaurantul Albatros, pentru încă 2,2 milioane de euro, potrivit Ziarului Amprenta.

Hotelul Albatros, din zona Cazino, din Mamaia se vinde

Hotelul Albatros din Mamaia este scos la vânzare pentru 2.200.000 de euro. Proprietatea este amplasată în zona Cazino, la aproximativ 50 de metri de plajă, și este oferită, potrivit anunțului, ca afacere „la cheie”.

Hotelul are o suprafață construită desfășurată de aproximativ 2.970 de metri pătrați, pe un teren de 866 de metri pătrați.

Clădirea are regim de înălțime demisol, parter și cinci etaje (D+P+5E).

Potrivit ofertei de vânzare, Hotelul Albatros dispune de:

6 apartamente;

35 de camere duble;

6 camere single.

În total, sunt 47 de unități de cazare.

Hotelul are un scor general de 9,2 din 10 pe Booking.

Poziționarea reprezintă unul dintre principalele atuuri ale proprietății. Hotelul se află în zona Cazino din Mamaia, în apropierea plajei și a promenadei.

Restaurantul Albatros se vinde tot cu 2,2 milioane de euro

Hotelul nu este singura proprietate Albatros scoasă la vânzare.

În aceeași zonă este disponibil și Restaurantul Albatros, proprietate distinctă, care în prezent se află în conservare.

Restaurantul are un teren de 2.587 de metri pătrați și o deschidere directă la promenadă de aproximativ 70 de metri.

Construcția este formată din demisol și parter. Suprafața utilă este de aproximativ 307 metri pătrați la demisol și 700 de metri pătrați la parter.

Și această proprietate este evaluată la 2.200.000 de euro.

Oferta de vânzare menționează existența unui PUD aprobat pentru dezvoltarea unei structuri turistice.

Regimul de înălțime prevăzut este P+5+6 retras, iar indicatorul urbanistic menționat este un CUT de 4.

Potrivit informațiilor din ofertă, în prezent se află în pregătire proiectul și documentația necesară pentru obținerea autorizației.

Astfel, restaurantul nu este prezentat doar ca o proprietate existentă, ci și ca o oportunitate pentru dezvoltarea unui proiect turistic în zona centrală a stațiunii.

Cele două proprietăți pot fi cumpărate împreună sau separat. La prețurile indicate în oferta de vânzare, cumpărarea ambelor imobile ar ajunge la 4.400.000 de euro.

Ambele proprietăți sunt amplasate în zona Cazino din Mamaia, una dintre cele mai cunoscute zone ale stațiunii.

Hotelul Albatros are o istorie de aproape un secol

Hotelul Albatros are o istorie care începe în perioada interbelică. Clădirea a fost construită în 1935, inițial sub denumirea de Vila Albatros.

Imobilul face parte din peisajul arhitectural istoric al stațiunii Mamaia și păstrează elemente de arhitectură interbelică.

Hotelul Albatros este asociat cu perioada în care Mamaia începea să se dezvolte ca stațiune turistică importantă.

În aceeași perioadă au fost construite și alte clădiri cunoscute ale stațiunii, printre acestea numărându-se Hotel Rex și fostul Hotel București, actualul Iaki.

Hotelul și restaurantul sunt deținute de SC CRESCENDO L.C.L. SRL, societate comercială din Constanța înființată în 1994.