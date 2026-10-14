HUAWEI MatePad Pro 12": Ce poate face o tabletă gândită pentru oamenii care vor să fie mai productivi și mai creativi

Să-ți păstrezi productivitatea sau creativitatea pe tot parcursul unei zile, indiferent de spațiul în care lucrezi, poate fi o provocare. Însă, cu un ajutor inteligent la îndemână, poți găsi un ritm mai bun și chiar mai multă inspirație pentru proiectele tale. Pentru astfel de situații a fost creată noua tabletă HUAWEI MatePad Pro 12", pe care o găsești acum în magazinul online HUAWEI Store.

MatePad Pro 12" este o tabletă capabilă să răspundă nevoilor profesioniștilor din domenii diverse pentru că include instrumente inovatoare care susțin productivitatea și creativitatea, alături de un ecran generos și o baterie puternică. Toate acestea, fără a sacrifica portabilitatea.

Pentru noua sa tabletă, HUAWEI a ales o arhitectură internă care mizează pe utilizarea cu maximă eficiență a spațiului. Rezultatul este un dispozitiv cu un profil ultra-subțire, de 4,7 mm, și o greutate de doar 454 g. Design-ul său unibody complet metalic a fost gândit astfel încât să asigure o rezistență generală la îndoire cu 50% mai mare față de generația anterioară.

MatePad Pro 12" vine în două variante de culoare: Blue și Space Gray. În nuanța Blue, dispozitivul surprinde prin finisajul Luminous, care creează un efect de lumină și un aspect premium, potrivit, în egală măsură, în contextele profesionale, creative sau din timpul liber.

Blue Talbet & White Keyboard & Pencil Pro

Ecran flagship. Claritate vizuală și confort al vederii

MatePad Pro 12" este echipată că un ecran flexibil Ultra-Clear PaperMatte OLED de 12 inci, creat printr-un proces de gravare la nivel nanometric, de înaltă precizie. În acest fel, reflexiile sunt reduse, iar claritatea imaginilor este păstrată, oricare ar fi intensitatea luminii.

Asta înseamnă că indiferent dacă scrii lângă o fereastră, citești documente sub lumina artificială de la birou, editezi conținut în timp ce călătorești sau urmărești un serial în aer liber, te vei bucura de același nivel de claritate vizuală, precum și de confort al vederii. Ecranul tabletei MatePad Pro 12" a obținut atât certificarea TÜV Rheinland Full Care Display 5.0, cât și certificarea SGS Low Visual Fatigue Premium Performance A+ 3.0.

Cu o rezoluție 3K, o luminozitate maximă de până la 1600 niți, o ramă ultra-subțire de 3,55 mm și un raport ecran-corp de 93%, tableta îți oferă un spațiu de lucru sau de creație mai mare și o experiență vizuală mai captivantă.

O tabletă cu care lucrezi la fel de eficient ca la un PC

Creată pentru a susține ritmul de lucru modern, HUAWEI MatePad Pro 12" include instrumente de productivitate la nivel de PC și aplicații special concepute pentru a-ți eficientiza munca.

Tastatura HUAWEI Glide este un accesoriu care transformă MatePad Pro 12" într-un computer portabil foarte performant. Cu o greutate de 399 g și un touchpad mare, tastatura include și un slot special pentru păstrarea și încărcarea stylus-ului HUAWEI M-Pencil Pro, un alt instrument care te va ajuta să navighezi mai ușor printre documente, prezentări, notițe și să lucrezi la proiecte de artă vizuală.

În cazul noii tablete HUAWEI MatePad Pro 12", ecranul nu îndeplinește doar funcția de suprafață ce redă niște imagini, ci poate fi considerat și un caiet de notițe sau o pânză pentru pictură. Vei constata asta rapid când vei folosi aplicațiile HUAWEI Notes și GoPaint.

HUAWEI Notes oferă un set de opțiuni digitale flexibile, pentru ca informațiile de care ai nevoie să fie bine structurate și accesibile. Utilizând funcții precum Resource Center și Magic Memos sau șabloane și coperți, poți crea notițe personalizate și bine organizate. Astfel HUAWEI Notes este ideală pentru situațiile în care extragi ideile principale din întâlnirile de lucru sau pui în ordine materiale de cercetare, resurse de studiu ori idei creative. Aplicația include și o funcție AI de îmbunătățire a scrisului de mână.

La rândul său, GoPaint, aplicația dezvoltată de HUAWEI, îți pune la dispoziție o gamă extinsă de instrumente creative profesionale pe care le poți utiliza pentru lucrări de artă digitală, dezvoltarea de concepte vizuale sau experimentarea diferitelor stiluri artistice. Aplicația include numeroase stiluri de pensule, precum și funcția Intelligent Color Card, care îți permite să captezi culori din propriile fotografii, pentru a crea palete personalizate. Iar cu funcția Animation poți pune în mișcare lucrările tale, cadru cu cadru.

Totodată, pentru situațiile în care ai nevoie să accesezi același conținut pe dispozitive diferite, HUAWEI MatePad Pro 12" este dotată cu tehnologia Cross-OS Interconnection. Astfel, prin intermediul aplicației Petal Interconnect, tableta acceptă transferul de fișiere între dispozitive compatibile HUAWEI și Apple. Poți transfera rapid fotografii, videoclipuri, documente și contacte, pentru un flux de lucru cât mai eficient.

În ceea ce privește capacitățile audio, MatePad Pro 12" vine cu tehnologia HUAWEI Sound, alimentată de un sistem crossover cu patru difuzoare și o unitate de bas patru drivere. Sunt caracteristici care permit ca tableta să redea un sunet bogat și echilibrat, cu profunzime și claritate.

O baterie puternică, pregătită pentru utilizarea intensă

Noua tabletă HUAWEI este echipată cu o baterie de 9.760 mAh, care asigură până la 13,7 ore de redare video locală. Astfel, MatePad Pro 12" poate face față sesiunilor intense de lucru, călătoriilor lungi sau orelor de relaxare în care te bucuri de un nou film sau de serialul preferat. Tableta include și o funcție de încărcare inversă la 40 W, care îți permite să distribui energie și altor dispozitive. Totodată, MatePad Pro 12" are o arhitectură termică inovatoare, care asigură un transfer de căldură mai eficient și un nivel de răcire îmbunătățit cu 30% față de generația anterioară.

MatePad Pro 12", disponibilă acum în HUAWEI Store