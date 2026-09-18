Huawei Watch GT 7 Pro review: smartwatch cu autonomie de invidiat pentru cei mai activi dintre noi

Piața smartwatch-urilor premium devine din ce în ce mai aglomerată, dar Huawei reușește să-și mențină o direcție clară cu seria GT. Testând noul Huawei Watch GT 7 Pro, am descoperit un device care nu încearcă să fie doar un accesoriu pentru notificări, așa cum vedem în alte cazuri, ci un gadget destul de precis pentru pasionații de sporturi și aventură. Cu un accent puternic pe materiale de top și funcționalități dedicate, printre altele, și pentru schi, ciclism și golf, GT 7 Pro se poziționează ca un competitor serios pentru nume grele de pe piață.

Cum și unde a fost lansat Huawei Watch GT 7 Pro

Însă până să intrăm în detalii, trebuie spus că pe 2 septembrie 2026, Huawei și-a consolidat prezența pe piața europeană printr-un eveniment global de toamnă, organizat în cadrul centrului expozițional Showpalast din München.

Desfășurată sub sloganul „Chase the Wild”, prezentarea a pus accent pe fuziunea dintre durabilitatea necesară activităților în aer liber și utilitatea tehnologiei în viața de zi cu zi. Această lansare a marcat o etapă importantă în refresh-ul portofoliului de smartwatch-uri și nu numai ale producătorului chinez, aducând în prim-plan soluții avansate pentru un public tot mai dinamic.

Huawei Watch GT 7 Pro este cel mai nou ceas pentru sportivi lansat de compania chineză.

Atmosfera galei a fost marcată de prezența pe scenă a numeroși sportivi de performanță, printre care s-au numărat și campioni olimpici. Aceștia au demonstrat funcțiile noilor device-uri, punctând viziunea companiei pentru segmentul de purtabile: o direcție orientată către sport, sănătate și mișcare. Prin intermediul acestor ambasadori ai stilului de viață activ, reprezentanții Huawei au subliniat rolul esențial pe care tehnologia modernă îl are în monitorizarea precisă a performanțelor fizice și a stării generale de bine.

Această filozofie axată pe stare de bine și performanță se reflectă în specificațiile tehnice ale produselor anunțate. Vedetele galei au fost noile serii de ceasuri inteligente Huawei Watch GT 7 și Watch 6, ambele incluzând versiuni Pro, alături de Huawei Watch D3, echipat cu un tensiometru omologat pentru măsurarea medicală a tensiunii arteriale.

Construcție din materiale premium

Însă astăzi vorbim despre GT 7 Pro. La o primă vedere, smartwatch-ul, în versiunea sa de 46mm, impresionează destul de mult prin calitatea construcției. Carcasa este realizată dintr-un aliaj de titan de calitate aerospațială, completată de un cadran cu ramă din ceramică și un ecran protejat de sticlă de safir.

Huawei Watch GT 7 Pro este cel mai nou ceas pentru sportivi lansat de compania chineză.

Aceste alegeri nu sunt doar estetice, ci mai ales funcționale, rezistând la zgârieturi accidentale în scenarii de utilizare zilnică sau în medii outdoor. Un detaliu foarte interesant, care mi-a și plăcut foarte mult, este noul sistem EasyCross Strap pentru cureaua din fluoroelastomer, care permite schimbarea rapidă a curelei în doar câteva secunde. Acest mecanism elimină acele momente de frustrare cu sistemele clasice cu cataramă și pini, fiind bun pentru a schimba rapid „registrul” între ținuta de birou și cea de antrenament.

Ceea ce diferențiază cu adevărat GT 7 Pro de alte ceasuri de pe segmentul său de preț este complexitatea datelor oferite pentru sporturi specifice, nișate, produsul fiind poziționat clar pentru cei care sunt pasionați de sporturi în aer liber, un segment căruia îi dedică 60% din focusul său.

Ski, ciclism și golf, cele mai noi adiții pentru pasionați pe ceasurile din seria Watch GT

Pentru pasionații sporturilor de iarnă, ceasul oferă o hartă globală, offline, cu peste 3.000 de stațiuni de schi, permițând navigarea direct pe încheietură și evitarea pârtiilor prea dificile pentru începători.

În plus, GT 7 Pro măsoară forța G, numărul și frecvența virajelor, oferind chiar și o defalcare a virajelor efectuate pe stânga și pe dreapta. Mai mult, seria introduce în premieră moduri dedicate pentru schi și snowboarding indoor, ajutându-i pe utilizatori să își măsoare timpul efectiv petrecut alunecând pe zăpadă artificială.

La rândul lor, cicliștii beneficiază de o funcție de planificare a urcărilor atunci când importă rute de navigație pe ceas. Device-ul detectează automat rampele și afișează în timp real înclinarea medie, altitudinea pozitivă și stadiul de completare al pantei. Un element esențial pentru siguranță adăugat aici este avertizarea de viraj periculos, prin care ceasul te atenționează vocal și prin vibrații la apropierea de un viraj strâns dacă rulezi cu o viteză de peste 35 km/h.

Jucătorii de golf nu au fost nici ei uitați, primind funcții care până acum necesitau echipament suplimentar dedicat. Funcția Plays-Like Distance ajustează distanța calculând unghiul de înclinare al terenului pentru o precizie sporită la lovire, iar golferii au la dispoziție o vizualizare 3D a hărții terenului, care se rotește automat, posibilitatea de a muta virtual poziția steagului și o fișă de scor care-ți arată performanța pentru toate cele 18 găuri.

Un smartwatch excelent pentru cei care vor să-și monitorizeze mai bine sănătatea

Pe partea de sănătate, Huawei a integrat Health Insights, o funcție excelentă care oferă în fiecare dimineață un scurt rezumat al stării tale fizice. Scorul, denumit Physical Readiness, este evaluat prin calificative foarte clare, precum Excelent, Bun sau Necesită Atenție, și te ajută să decizi dacă ești pregătit pentru un antrenament solicitant sau dacă corpul tău are nevoie de o zi de recuperare. Physical Readiness funcționează similar cu „Body Battery” de la Garmin, pentru cei care cunosc la ce mă refer.

Huawei Watch GT 7 Pro este cel mai nou ceas pentru sportivi lansat de compania chineză.

Dincolo de aceste analize, platforma mai permite și vizualizarea datelor vitale ale membrilor familiei adăugați în aplicație. O altă adiție interesantă pentru momentele de așteptare lungă sau orele prelungite la birou este funcția de Mini-workout, care apare ca un urs panda animat direct pe ecranul ceasului, și-ți propune exerciții scurte de mobilitate pentru gât, umeri sau glezne.

Autonomie

Autonomia bateriei a rămas, și în acest an, punctul forte al seriei GT de la Huawei. Pentru modelul GT 7 Pro, producătorul promite până la 21 de zile de funcționare în condiții de utilizare ușoară și 12 zile în condiții de utilizare tipică. Un aspect chiar impresionant pentru alergătorii de anduranță este capacitatea ceasului de a rezista până la 51 de ore în modul Trail Running cu funcția de navigare GPS activată, depășind cu mult media pieței.

Huawei Watch GT 7 Pro este cel mai nou ceas pentru sportivi lansat de compania chineză.

Pentru a completa funcțiile de care ai nevoie în fiecare zi, ceasul include acum suport nativ pentru plăți contactless cu tehnologia NFC prin aplicația Curve Pay, un sistem disponibil oficial în numeroase țări din Europa, inclusiv în România. Acest lucru înseamnă că îți poți lăsa fără probleme telefonul și portofelul acasă atunci când ieși la alergat.

Concluzie

Huawei Watch GT 7 Pro continuă cu succes, și în acest an, „moștenirea” brandului, reușind să aducă pe piață un ceas cu o durabilitate excelentă. Fuziunea dintre designul din titan și funcțiile specifice pentru golf, schi și ciclism transformă GT 7 Pro dintr-un simplu ceas purtat ca un accesoriu, într-un echipament de care chiar ai nevoie dacă faci parte dintr-o anumită nișă de sportivi.