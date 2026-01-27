„În momentul de faţă, nu a fost o discuţie legată de acest subiect în ultimele luni, în coaliţie. Sigur, fiecare partid poate să declare ceea ce consideră de cuviinţă. În termeni reali, această formulă, care este aplicată într-adevăr în multe state europene, are nevoie cel puţin de un an de zile, un an şi jumătate de modificări în sistemele finanţelor ca să poată fi aplicată şi noi nu suntem în momentul de faţă pregătiţi pentru această chestiune”, a declarat Ilie Bolojan, întrebat despre această problemă.

Șeful Executivului a adăugat că este dificil să faci multe schimbări în același timp: să întărești disciplina fiscală, să reduci evaziunea și să aplici pachetele fiscale deja adoptate, fără să faci „alte lucruri care să-ţi dea sistemele peste cap”.

Afirmațiile au fost făcute în contextul în care ministrul PSD al muncii, Florin Manole, a susținut pe 18 ianuarie că majorarea impozitelor pe proprietate i-a afectat pe românii cu venituri mici și a cerut introducerea impozitării progresive, văzută de el ca o soluție echitabilă.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

