În mijlocul pădurii, Vladimir Putin și-a instalat 30 de turnuri de apărare antiaeriană în jurul vilei de vacanță

Vladimir Putin și-a fortificat puternic reședința de la Valdai, care ar fi înconjurată de 30 de turnuri pentru sistemele antiaeriene ascunse în pădure, relatează blick.ch, parte a trustului Ringier.

În doar un an, numărul turnurilor de protecție antiaeriană din jurul reședinței de stat de la Valdai a crescut de la unul singur la nu mai puțin de 30. Imagini din satelit dezvăluie o adevărată fortăreață, în timp ce atacurile cu drone se înmulțesc în Rusia. Toate aceste eforturi depuse în ultimul timp pentru protejarea lui Putin arată cât vulnerabile erau de fapt obiective considerate odinioară intangibile.

Ce s-a întâmplat?

Începând din 2023, Putin a dispus instalarea de sisteme de apărare antiaeriană în jurul vastei reședințe de stat din regiunea Novgorod. Dacă, în martie 2024, exista un singur turn de apărare, numărul acestora a ajuns la 30 între timp, după cum arată imaginile din satelit. Potrivit Radio Free Europe/Radio Liberty, patru turnuri noi au fost ridicate recent, cel mai apropiat fiind la doar 400 de metri de clădirea principală.

Reședința de la Valdai, întinsă pe circa 250 de hectare, este o infrastructură complexă, cu saună, teren de golf și chiar o biserică. Fortificarea ei militară scoate la iveală temerile crescânde legate de atacurile cu drone, pe fondul intensificării acțiunilor ucrainene în adâncul teritoriului rus.

Cum funcționează aceste sisteme?

Turnurile ridicate sunt destinate sistemelor Pantsir-S1, capabile să intercepteze drone, avioane și rachete de croazieră. Poziționarea lor deasupra copacilor permite radarelor să detecteze mai eficient țintele care zboară la joasă altitudine. Totuși, nu există confirmări oficiale că toate turnurile sunt deja echipate cu sisteme operaționale.

Ce alte măsuri au fost luate?

Pe lângă turnurile antiaeriene, în zonă au apărut și plase anti-dronă, instalate la aproximativ nouă kilometri de reședință, deasupra drumurilor și parcărilor pentru camioane. Acestea sunt folosite pe frontul din Ucraina pentru a proteja vehiculele de atacuri-surpriză, iar la Valdai ar putea apăra coloanele de mașini și căile de acces.

Ce urmează?