S-au găsit „pietre prețioase” în atmosfera planetei bizare de tip „bezea” extrem de caldă și pufoasă

O echipă de cercetători a descoperit „pietre prețioase” în atmosfera unei exoplanete neobișnuite și extrem de fierbinți, denumită WASP-17b. Folosind date obținute de la Telescopul Spațial James Webb, oamenii de știință au dezvăluit detalii fascinante despre compoziția și structura acestei planete situate la aproximativ 1.300 de ani-lumină distanță de Pământ.

O planetă extrem de „caldă și pufoasă”

O exoplanetă sau planetă extrasolară este orice planetă care se află în afara Sistemului Solar. WASP-17b este un „Jupiter fierbinte”, având o masă de 0,8 ori mai mică decât cea a lui Jupiter, dar un diametru de două ori mai mare, ceea ce îi conferă o densitate comparabilă cu cea a unui bezea.

Exoplaneta orbitează foarte aproape de steaua sa, completând o rotație în mai puțin de patru zile terestre, temperaturile ridicate fiind astfel o consecință directă a proximității față de stea.

Această exoplanetă nu doar că impresionează prin dimensiunile și condițiile extreme, dar și prin atmosfera sa neobișnuită. Echipa de cercetători a folosit o tehnică inovatoare, denumită „șiruri de transmisie” (transmission strings), pentru a analiza și cartografia atmosfera ei.

Cercetarea a fost publicată în revista „Nature Astronomy”, citată de publicația Space.com.

Rezultatele au fost surprinzătoare: atmosfera sa are o formă inelară, iar de-a lungul acesteia se observă formațiuni asemănătoare unor „pietre prețioase”.

„Planetele sunt capricioase, iar atmosferele lor sunt complexe și haotice. Faptul că toate aceste date s-au potrivit și ne-au arătat o imagine atât de bine structurată și dinamică a acestei lumi uriașe aflate la peste 1.000 de ani-lumină depărtare este extrem de captivant”, a declarat Hannah Wakeford, de la Universitatea din Bristol.

Diferențe dramatice între zi și noapte

WASP-17b este blocată gravitațional, ceea ce înseamnă că aceeași față a planetei este întotdeauna orientată către stea. Această parte este constant expusă unei radiații stelare intense, în timp ce cealaltă parte rămâne mai rece și în întuneric etern.

Datele colectate de Telescopul Spațial James Webb au permis cercetătorilor să creeze o hartă 3D detaliată a atmosferei, dezvăluind schimbări chimice și de temperatură între partea luminată și cea întunecată ale planetei. Telescopul Spațial James Webb este cel mai mare, puternic și complex observator spațial lansat vreodată în spațiu.

Folosind tehnica „șirurilor de transmisie”, oamenii de știință au analizat lumina care trece prin marginea atmosferei planetei în timpul tranzitului său prin fața stelei. Spre deosebire de metodele tradiționale, care oferă doar o perspectivă medie asupra atmosferei, această tehnică permite detectarea variațiilor detaliate de-a lungul marginii.

„În loc să presupunem că atmosfera este un cerc cu același rază peste tot, tehnica noastră ne permite să identificăm diferite distanțe de la centru până la marginea planetei. Am reușit să explorăm întreaga margine. Practic, am trecut de la a vedea un inel la a înțelege unde sunt «pietrele prețioase», ca să spunem așa”, a explicat Lili Alderson de la Universitatea Cornell.

Cercetătorii au identificat, astfel, o „piatră prețioasă” în atmosfera planetei, situată în zona unde curenții fierbinți ajung la ecuator, iar partea nocturnă mai rece determină expansiunea atmosferei.

„Teoria prezice că părțile de dimineață și seară ar trebui să prezinte diferențe mari de temperatură, iar WASP-17b se încadrează perfect în acest tipar - exact așa cum ne așteptam”, a adăugat Alderson.