Incendiu la Spitalul de Pneumoftiziologie din Braşov. O pacientă a fost găsită carbonizată, anunță Ministerul Sănătății

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Ministerul Sănătății a anunțat duminică, 4 octombrie, că un incendiu a izbucnit la Spitalul de Pneumoftiziologie din Brașov, în cadrul Secției 1, într-un salon situat la etajul 1 al clădirii.
„Din primele date, evenimentul s-a soldat cu o victimă găsită carbonizată în salon, despre care se presupune că este pacienta ce ar fi provocat incendiul prin incendierea unei saltele”, a precizat Ministerul Sănătății.
„Până la sosirea echipajelor de intervenție, 10 persoane, atât pacienți, cât și cadre medicale au reușit să se autoevacueze în siguranță”, se mai arată în comunicat.
Focul a fost stins de personalul spitalului, iar la fața locului s-a intervenit pentru ventilarea spațiilor afectate de fum și gestionarea situației.