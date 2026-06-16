Lotul 1 Cluj-Napoca – Aghireș a depășit pragul de 70%

Mobilizarea bună pe șantierul feroviar dintre Cluj-Napoca și Aghireș a propulsat lucrările la un stadiu fizic de peste 70%. Cu o valoare de aproximativ două miliarde de lei, cei 30 de kilometri ai lotului reprezintă una dintre cele mai importante investiții feroviare aflate în execuție în România.

„Progres excelent și pe lotul 1 al magistralei feroviare Cluj – Oradea, între Cluj-Napoca și Aghireș! Șantierul a depășit pragul de 70% stadiu fizic și avansează într-un ritm foarte bun către atingerea jalonului PNRR și finalizarea lucrărilor în anul 2027, conform termenelor contractuale”, a precizat marți, 16 iunie, Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor.

Au început lucrările și la noul pod feroviar peste Someș

Secretarul de stat a anunțat și începerea lucrărilor la noul pod feroviar peste Someș, în municipiul Cluj-Napoca, una dintre structurile importante ale proiectului.

Mobilizarea excelentă între Cluj-Napoca și Aghireș se traduce în ritmuri zilnice record, constructorul reușind să pună peste 1.200 de tone de piatră spartă, să monteze 300 de metri de traverse și să instaleze circa 500 de metri de șină în fiecare zi.

„Primul fir de circulație are deja șina montată integral pe întregul tronson. Pe al doilea fir au fost instalate până acum aproximativ 17 kilometri de traverse și 10 kilometri de șină. În paralel, se lucrează la stațiile de pe traseu, la sistemele de electrificare și semnalizare, precum și la noua hală de mentenanță din apropierea stației Cluj-Napoca, un obiectiv esențial pentru exploatarea modernă a acestei magistrale”, a precizat Horațiu Cosma.

Lucrările pe Lotul 1 sunt executate de Asocierea Railworks, formată din companiile Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A.

Magistrala feroviară Cluj-Napoca – Oradea are o lungime totală de 166 de kilometri

Proiectul de electrificare și modernizare a magistralei feroviare Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor se întinde pe o lungime totală de 166 de kilometri și este structurat în patru loturi distincte. Acestea sunt contractate și se află în diferite stadii de lucru.

Primul tronson pornește din Cluj-Napoca și ajunge la Aghireș, pe o distanță de aproximativ 30 de kilometri, fiind în prezent cel mai avansat șantier de pe întregul traseu. De la Aghireș, linia continuă pe Lotul 2 până la Poieni, acoperind un sector de 36,5 kilometri, urmat de cel mai lung sector al magistralei, Lotul 3, care face legătura între Poieni și Aleșd pe o lungime de aproape 53 de kilometri. Ultimul tronson, Lotul 4, măsoară 46,7 kilometri și pornește din Aleșd pentru a face joncțiunea cu frontiera, prin stația Episcopia Bihor.

La finalul lucrărilor, întreaga magistrală va fi complet electrificată, permițând trenurilor de călători să circule cu viteze de până la 160 km/h și conectând Transilvania direct la rețeaua feroviară europeană modernă.

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