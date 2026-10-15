O îngrijitoare din Alba a folosit de 139 de ori cardul bătrânului pe care îl îngrijea și l-a lăsat fără 10.479 de lei

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Un bărbat de 68 de ani din Alba Iulia, care avea mai multe probleme de sănătate, ar fi rămas fără peste 10.000 de lei după ce i-a încredințat cardul bancar femeii care îl îngrijea. Potrivit Alba24, totul a ieșit la iveală după ce un vecin a observat că ceva nu era în regulă și a anunțat poliția.
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Femeia, în vârstă de 43 de ani, lucra ca îngrijitoare pentru bărbatul din Alba Iulia. Acesta avea probleme de sănătate și se baza pe ajutorul ei. Potrivit anchetatorilor, în perioada 17 noiembrie - 31 decembrie 2025, îngrijitoarea l-ar fi convins că trece printr-o situație dificilă, după moartea tatălui său. I-a spus că are nevoie de 4.000 de lei pentru cheltuielile de înmormântare. Bărbatului i s-a făcut milă de ea și a acceptat să o ajute. Cum nu avea bani în numerar acasă, i-a înmânat cardul bancar pentru a retrage suma cerută. Femeia ar fi profitat însă de încrederea lui și, potrivit anchetatorilor, ar fi folosit cardul pentru mult mai multe plăți, fără să îi ceară acordul.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, îngrijitoarea ar fi efectuat 139 de tranzacții financiare, în valoare totală de 10.479 de lei, fără consimțământul bărbatului. Banii ar fi fost cheltuiți prin plăți către diferite platforme și servicii online. Printre cumpărăturile făcute s-ar fi numărat și articole vestimentare.
Situația a fost descoperită datorită unui vecin apropiat de bătrân care a început să aibă bănuieli după ce a discutat cu bărbatul și a decis să anunțe poliția, iar cazul a ajuns în atenția anchetatorilor. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că îngrijitoarea ar fi efectuat zeci de plăți online folosind cardul bărbatului, fără acordul acestuia.
La 13 octombrie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au reținut-o pe femeia de 43 de ani pentru 24 de ore. Aceasta este cercetată pentru înșelăciune și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Potrivit IPJ Alba, femeia urma să fie prezentată, pe 14 octombrie, Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost efectuate tranzacțiile.