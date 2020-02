De Mirela Neag,

Corpul de Control al premierului Victor Ponta a publicat, în martie 2014, raportul privind neregulile identificate la Spitalul „Bagdasar Arseni” din Capitală, pe vremea când era condus de Anca Buliman, pe numele căreia au fost trimise sesizări atât la DNA, cât şi la ANI.

Aceasta a fost acuzată de ofiţerii Corpului de Control că ar fi semnat contracte păguboase cu firme „de familie”, fără a fi prestate serviciile, şi ar fi aprobat licitaţii cu dedicaţie.

Buliman a fost acuzată și că ar fi încheiat contracte privind furnizarea de servicii de spălătorie şi curăţătorie cu firme „de familie”, în perioada 2008-2013, motiv pentru care aceştia au sesizat Agenţia Naţională de Integritate (ANI).

Anul trecut, DNA a informat-o că cercetările au fost încheiate, iar dosarul, clasat. Recent, Anca Buliman a devenit noul manager al Spitalului de Arși din Capitală.

-Doamna manager, de câte zile vă aflați în această funcție de conducere la Spitalul de Arși?

–De zece zile…

-Cadre medicale din acest spital ne-au declarat că le-ați spus de la prima întâlnire că ați fost cercetată de DNA și că predați la Facultatea ”Titu Maiorescu”!

-Am știu că atunci când vor afla numele noului lor șef vor căuta pe Google informații despre el. Și cum vor citi despre faptul că am fost reclamată la DNA, am preferat să afle de la mine despre episodul acela. Sunt un om foarte deschis.

-Ați plecat din funcția de manager al Spitalului de Urgență Bagdasar Arseni prin demitere?

-Nu. Pe 23 octombrie 2013 am inaugurat spitalul mordenizat, iar pe 1 noiembrie mi s-a încheiat al doilea mandat de manager. A fost prelungit pentru 3 luni fără să urmeze o altă prelungire. Nu am fost demisă.

Anca Buliman, alături de Nicolae Banicioiu, Eugen Nicolaescu și Valeriu Zgonea în 2013, la inaugurarea corpului principal de cladire al Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni

„Am citit acuzațiile în presă”

-Și de ce nu ați participat la concurs pentru un nou mandat?

-Pentru că m-am trezit în mijlocul unui scandal mediatic.

-A existat un raport al Corpului de Control al primului-ministru Victor Ponta în care erați acuzată de achiziții de lux și de trafic de influență.

-Este adevărat că a existat un control care a durat neobișnuit de mult, 11 luni, dar mie nu mi-a fost prezentat niciun raport. Am citit și eu din presă.

A fost o mare nedreptate, nu am putut să mă apăr deloc, a existat și o reclamație la DNA. Practic, nu am putut să mă bucur deloc de realizările mele ca manager la Spitalul Bagdasar Arseni. Atunci am decis să mă retrag din prima linie și să las lucrurile să curgă firesc.

Anca Buliman:

”Am fost internată la Spitalul Universitar și am fost tratată umilitor, m-au lăsat să vomit pe jos”

-Ați fost audiată de procurorii DNA?

-Nu am fost citată, nu am fost audiată niciodată. Iar anul trecut am primit o hârtie de la DNA prin care am fost informată că cercetările au fost încheiate, iar dosarul, clasat. Atunci am știu că numele meu a fost reabilitat.

-Raportul arăta achiziții de lux…

-Să vă spun cum au stat lucrurile pentru că nimeni nu m-a întrebat nimic până acum. Încep cu o trăire personală. Am ajuns de urgență, cu o criză renală, la Spitalul Universitar. Și am fost tratată ca pacient într-un mod umilitor, am fost lăsată să vomit pe jos. Atunci mi-am spus că voi face tot ce-mi stă în putere pentru ca la Spitalul Bagdasar pacientul să nu-și piardă demnitatea.

Așa că atunci când am demarat renovarea spitalului am dorit să utilez saloanele astfel încât pacientul să se simtă ca acasă. Sunt pacienți dispuși să plătească pentru a fi internați în asemenea saloane. Și am comandat, așa cum am văzut în spitalele din Vest, mobilier medical, dar cu aspect de mobilă normală.

Nimic extravagant, doar că de aici au tras concluzia că am comandat mobilă de lux. Nu o să uit niciodată imaginea cu primii pacienți internați în aceste saloane. Stateau pe marginea patului și nu aveau curajul să se întindă pe el. Întrebau cadrele medicale dacă nu cumva au greșit salonul! Sunt mândră de ceea ce am făcut ca manager la Spitalul Bagdasar.

”Să nu ne fie rușine să cerem ajutor de afară!”

Spitalul de Arși din București

-Și cum ați ajuns la Spitalul de Arși, o unitate medicală care s-a aflat în mijlocul mai multor scandaluri. Răniți care au supraviețuit în incendiul de la Colectiv și au decedat infectați aici, pacienți cu viermi, închiderea ATI și refacerea saloanelor…

-După ce s-a încheiat povestea cu DNA am fost întrebată dacă nu doresc să revin în sistem. Am spus că da. Spitalul de Arși este de zece ori mai mic decât Spitalul Bagdasar, dar este un punct nevralgic al sistemului medical românesc, ce trebuie resetat.

-Deși a fost renovat și modernizat, nici acum nu are un salon adecvat pentru tratarea unui pacient mare ars!

-Au fost făcute 5 saloane individuale la Terapie Intensivă!

-Da, dar baia unde trebuie curățați, deznfectați, spălați, e comună! Fiecare salon trebuie să fie dotat cu baie proprie.

-Așa este. Am pentru reabilitarea acestui spital un plan pe termen scurt și unul pe termen lung, dar mai întâi vreau să văd cu ce mă confrunt. De exemplu, nu am director economic-financiar, nu am director juridic, e cam jale. Clădirea nu mai suportă nici un plan de extindere. Până este finalizat proiectul Primăriei Sectorului 1, unde este prevăzut un centru modern pentru tratarea pacienților arși, singura soluție este folosirea modulelor, cam cum au ridicat chinezii spitalul pentru criza provocată de conoravirus. Și să nu ne fie rușine să cerem ajutorul celor de afară.

-Câți pacienți sunt internați acum în saloanele de la ATI?

-Spitalul este ocupat în totalmente acum. Acest spital are nevoie de un manager bun gospodar. Dacă nu o să pot face nimic pentru îmbunătățirea tratării pacienților arși și mari arși, o să mă retrag pentru a lăsa pe altul mai bun în locul meu.

Foto: Evenimentul Zilei, Agerpres

