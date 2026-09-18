Românul care a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate la ieșirea dintr-un supermarket, în Italia, a fost achitat de tribunalul din Bergamo. Instanța a decis că bărbatul nu răspunde penal, din cauza iresponsabilității totale determinate de starea sa psihică, dar a dispus internarea lui pentru cel puțin doi ani într-o unitate specială, potrivit Il Mattino.

Emil Mortu, un român în vârstă de 47 de ani, a fost achitat de tribunalul din Bergamo după ce, pe 14 februarie, a încercat să ia cu forța o fetiță de un an și jumătate la ieșirea din supermarketul Esselunga de pe Via Corridoni, în Bergamo.

Achitarea nu înseamnă însă că bărbatul va fi pus în libertate. Instanța a dispus internarea lui pentru o perioadă de cel puțin doi ani într-o unitate specială din Italia destinată executării măsurilor de siguranță pentru persoane care nu răspund penal din cauza stării psihice.

Cazul, care a provocat un puternic impact în Italia și a fost surprins de camerele de supraveghere, a revenit în atenția publică în emisiunea Dentro la Notizia de la Canale 5.

A încercat să smulgă copilul din brațele mamei

Atacul violent a avut loc pe 14 februarie, când fetița părăsea supermarketul împreună cu părinții săi. Potrivit reconstituirii făcute de anchetatori, mama o ținea pe copilă de mână, iar tatăl împingea căruciorul de cumpărături.

În câteva clipe, Emil Mortu s-a apropiat de micuță, a apucat-o de un picior și a încercat să o smulgă din mâinile mamei sale. Femeia a căzut la pământ, încercând să nu își lase fiica, iar între cei doi a izbucnit o altercație. Tatăl copilului și alte persoane aflate în apropiere au intervenit și au reușit să îl oprească pe bărbat, care a fost arestat ulterior de poliție.

În urma incidentului, fetița a fost cea care a suferit cele mai grave răni.

Copila a fost diagnosticată cu fractură de femur la piciorul stâng și fractură de tibie la piciorul drept, iar medicii i-au stabilit o perioadă de recuperare de 30 de zile.

„Când îți vezi copilul în brațele unui necunoscut, nu mai știi ce faci”

Tatăl fetiței a povestit momentele dramatice trăite în acea zi și reacția instinctivă pe care a avut-o. „Când îți vezi fetița deasupra capului unei persoane pe care nu o cunoști, nu mai știi ce faci. Instinctul este să intervii”, a mărturisit bărbatul.

El a descris cele câteva secunde de panică în care el și soția lui au încercat să înțeleagă ce se întâmplă și să împiedice necunoscutul să plece cu copilul lor.

În momentul atacului, românul s-ar fi aflat într-un episod psihotic sever

Procesul a luat o altă direcție după efectuarea unei expertize psihiatrice asupra inculpatului.

Raportul a concluzionat că, în momentul incidentului, Emil Mortu se afla într-o stare care îi afecta complet capacitatea de a înțelege și de a-și controla faptele.

Pe baza acestei expertize, tribunalul din Bergamo l-a achitat pe motiv că nu răspunde penal din cauza iresponsabilității totale determinate de starea sa psihică.

Potrivit informațiilor prezentate în proces și preluate de presa locală, bărbatul ar avea un diagnostic de schizofrenie stabilit în România în 1997, iar la momentul incidentului s-ar fi aflat într-un episod psihotic sever.

Emil Mortu va rămâne cel puțin doi ani într-o unitate specială

Deși a fost achitat, instanța a dispus ca Emil Mortu să rămână pentru cel puțin doi ani într-o unitate specială din Italia destinată persoanelor care au comis fapte prevăzute de legea penală, dar care nu răspund penal din cauza stării lor psihice și pentru care instanța dispune o măsură de siguranță.