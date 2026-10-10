Regimul de la Teheran și-a refăcut rapid capacitatea de producție de rachete și drone, spun oficiali occidentali citați de Bloomberg. Potrivit acestora, Iranul este „bine aprovizionat” cu rachete balistice și arme anti-navă, iar Rusia îi furnizează rachete suplimentare.

Aceste informații apar în contextul în care armata americană ia în considerare lansarea de noi atacuri asupra infrastructurii iraniene, în timp ce președintele Donald Trump vrea să evite o astfel de acțiune până la alegerile de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie.

Regimul de la Teheran se înarmează în liniște cu ajutorul Rusiei

Așadar, conform unor oficiali occidentali citați de agenția de știri economice Bloomberg, Iranul și-a păstrat fabricile de rachete și drone și capacitatea de a-și reface rapid stocurile. În plus, Rusia furnizează rachete Republicii Islamice.

Sursele afirmă că Iranul s-a reînarmat în liniște în ultimele luni și a ajuns „bine înarmat” atât cu rachete balistice, cât și cu arme anti-navă. În opinia lor, forțele regimului de la Teheran au suficientă putere de foc pentru a riposta puternic în cazul reluării ostilităților cu SUA.

Bloomberg notează că aceste evaluări le contrazic pe cele ale Pentagonului și Casei Albe, potrivit cărora atacurile aeriene efectuate în cadrul operațiunii „Epic Fury” au distrus „capacitatea industrială militară” a iranienilor și „întreaga lor bază de apărare”.

Casa Albă a lui Trump susține că a distrus capacitățile nucleare și de apărare ale Iranului

„Mai întâi, președintele Trump a distrus instalațiile nucleare ale Iranului în timpul operațiunii «Midnight Hammer»”, a declarat pentru Bloomberg purtătoarea de cuvânt Anna Kelly, referindu-se la bombardamentele efectuate de SUA în timpul războiului israeliano-iranian de 12 zile din iunie 2025.

„Apoi, operațiunea «Epic Fury» a distrus cu succes scutul convențional pe care Iranul a încercat să îl creeze prin intermediul unui program nuclear, inclusiv rachetele balistice, instalațiile de producție și marina”, a insistat ea, referindu-se la războiul lansat de Israel și SUA împotriva Iranului pe 28 februarie 2026.

Contactat de Bloomberg pe tema ajutorului militar acordat de Rusia Iranului, Ministerul rus al Apărării nu a vrut să comenteze această informație.

Administrația Trump ar presa Israelul să atace unilateral

Pe de altă parte, cotidianul în limba ebraică Maariv a dezvăluit sâmbătă că administrația Trump a presat în ultimele săptămâni Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului pe cont propriu, scrie The Times of Israel.

Maariv, care nu citează nicio sursă, susține că Trump vrea ca Israelul să preia conducerea unor acțiuni militare asupra teritoriului iranian pentru a nu permite reînarmarea regimului de la Teheran. Președintele american nu ar vrea să fie asociat cu aceste eventuale atacuri pentru a nu fi criticat în SUA înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

Șeful Statului Major al armatei israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, s-a opus, avertizând că o astfel de acțiune ar putea duce la amânarea alegerilor legislative programate pe 27 octombrie în Israel. Washingtonul și-ar fi retras deocamdată propunerea.

Postul de televiziune Channel 12 a relatat vineri că ofițeri superiori americani i-au spus lui Zamir la începutul acestei săptămâni că Pentagonul și Casa Albă le-au ordonat să se pregătească pentru un atac masiv asupra Iranului în termen de trei săptămâni, un interval de timp care se încheie chiar înainte de ziua desfășurării alegerilor de la jumătatea mandatului.