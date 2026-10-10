Jandarmeria Capitalei a dat amenzi în valoare de 101.000 lei, perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2026, susținătorilor lui Călin Georgescu pentru proteste organizate în zona Arestului Central și la sediul DIICOT.

Adunările nu au respectat procedura legală

Reprezentanții forțelor de ordine au anunțat aplicarea a 124 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 101.000 de lei.

Sancțiunile au fost acordate în baza Legii nr. 60/1991 privind adunările publice și a Legii nr. 61/1991 privind normele de conviețuire socială și ordinea publică, după ce manifestanții au organizat adunări nedeclarate și au îngreunat accesul în zonele respective, relatează Știrile PRO TV.

„Aceste manifestații nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice”, precizează reprezentanții Jandarmeriei Capitalei.

Totodată, Jandarmeria a explicat și de ce a luat anumite măsuri de ordine. Astfel, măsurile speciale de siguranță au fost impuse și din cauza caracterului rezidențial al zonei Arestului Central, fiind necesară asigurarea permanentă a accesului locatarilor către propriile locuințe.

„Măsurile dispuse țin cont și de caracterul rezidențial al zonei, în proximitatea obiectivului aflându-se imobile de locuințe, fiind necesară asigurarea permanentă a accesului către acestea, precum și a condițiilor normale de circulație pentru persoanele care locuiesc în zonă”, transmite Jandarmeria Capitalei.

Ce infracțiuni grave au fost constatate

Pe lângă sancțiuni, jandarmii au întocmit cinci acte de sesizare transmise organelor de urmărire penală.

Dosarele vizează infracțiuni grave, printre care amenințare (art. 206 Cod penal), distrugere (art. 253 Cod penal), ultraj (art. 257 Cod penal) și două cazuri de port de obiecte periculoase (art. 372 Cod penal).

În timpul manifestațiilor, la dispeceratul Jandarmeriei au fost înregistrate 22 de apeluri directe și alte 20 de apeluri redirecționate de la numărul unic de urgență 112.

Pe tot parcursul protestelor au acționat echipe de dialog care au explicat participanților importanța declarării legale a adunărilor publice.

Protestele susținătorilor vin în contextul în care Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu.